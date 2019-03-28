Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Легенда Ліверпуля і Реала прокоментував гру українських футболістів

  • 10
Морієнтес у Ліверпулі - фото 1
Морієнтес у Ліверпулі / Bleacher Report

Знаменитий Фернадо Морієнтес поспілкувався з журналістами на тему гри українських футболістів у іспанському чемпіонаті.

42-річний екс-нападник мадридського Реала Фернандо Морієнтес висловив свою думку про українських футболістів, які грають у чемпіонаті Іспанії.

І ще: Відбір на Євро 2020: чому Україні можуть зарахувати дві технічні поразки

"Лунін? Якщо Реал ним зацікавився, значить, вони в ньому щось бачать. Йому треба вчитися і рости. Клуб від нього не відмовляється, а чекає, коли він набере необхідний рівень. Ми бачимо, що це талановитий гравець. Сподіваємося, що в майбутньому ми побачимо його на полі у футболці Реала..."

Зозуля в Альбасете - фото 317540
Зозуля в Альбасете

"Чому українським футболістам непросто в Іспанії? Тут все залежить від тренера. Для гравця важливо, щоб він виходив на поле, щоб його бачили глядачі, але тут все вирішує тренер. Роман Зозуля грає в Альбасете і, можна сказати, що він головний в цій команді. Він кращий в цьому клубі. Особисто мені Зозуля дуже подобається", – зазначив Морієнтес.

Читайте також: Зінченко застав Коноплянку за "страшним злочином": фотофакт

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4821
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 469
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1140
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Футбол Україна