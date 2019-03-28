Легенда Ліверпуля і Реала прокоментував гру українських футболістів

Знаменитий Фернадо Морієнтес поспілкувався з журналістами на тему гри українських футболістів у іспанському чемпіонаті.

42-річний екс-нападник мадридського Реала Фернандо Морієнтес висловив свою думку про українських футболістів, які грають у чемпіонаті Іспанії.

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"Лунін? Якщо Реал ним зацікавився, значить, вони в ньому щось бачать. Йому треба вчитися і рости. Клуб від нього не відмовляється, а чекає, коли він набере необхідний рівень. Ми бачимо, що це талановитий гравець. Сподіваємося, що в майбутньому ми побачимо його на полі у футболці Реала..."

Зозуля в Альбасете

"Чому українським футболістам непросто в Іспанії? Тут все залежить від тренера. Для гравця важливо, щоб він виходив на поле, щоб його бачили глядачі, але тут все вирішує тренер. Роман Зозуля грає в Альбасете і, можна сказати, що він головний в цій команді. Він кращий в цьому клубі. Особисто мені Зозуля дуже подобається", – зазначив Морієнтес.

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