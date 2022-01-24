Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка

Суперкар Porsche 911 Turbo S з рекордним для моделі пробігом 333 тисячі кілометрів піде з молотка на початку лютого. Єдиний власник купе зумів усього за шість років проїхати цю приголомшливу дистанцію.

За прогнозами Bonhams, за унікальний 911 Turbo S вдасться виручити від 60 до 80 тисяч євро. А це означає, що ціна 580-сильного суперкара виявиться нижчою за ринкову на 30 – 50 відсотків.

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Усі шість років Porsche 911 Turbo S обслуговувався в офіційних дилерів, причому власник не економив – наприклад, рік тому за ТО заплатили 7000 євро. У 2016 році суперкар купувався за 160 тисяч євро, оскільки комплектація багата – купе пофарбоване у рідкісний колір British Racing Green, салон обшитий червоною шкірою, є панорамний дах із люком.

Звичайно, за 333 тисячі кілометрів на корпусі з'явилися сколи, а на оздоблювальних матеріалах видно сліди експлуатації. Проте загальний стан суперкара добрий. Має бути привабливою і ціна – експерти Bonhams вважають, що за 911 Turbo S вдасться виручити не більше 80 тисяч євро. Цікаво, що у Німеччині оновлені 580-сильні купе коштують від 110 тисяч євро.

Суперкари з великими пробігами зазвичай продаються після прокатних фірм. 2020 року на продаж виставили Lamborghini Huracan із 300 тисячами кілометрів на одометрі – купе здавалося в оренду, і за 4,5 року автомобілем скористалися майже дві тисячі людей.

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