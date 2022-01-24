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Блогер побудував копію Porsche з каналізаційних труб: дивіться, що з цього вийшло

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Блогер побудував копію Porsche з каналізаційних труб: дивіться, що з цього вийшло - фото 1

Ентузіаст з В'єтнаму створив бюджетну копію суперкара Porsche 918 Spyder. Для цього він використав найпростіші матеріали.

В'єтнамський блогер King of Craft опублікував відео свого нового проєкту – репліки суперкара Porsche 918 Spyder. Хлопець вирішив створити копію надпотужного автомобіля з мінімальним бюджетом, використовуючи недорогі матеріали.

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Так, рама виконана з простеньких металевих профілів замкнутого перерізу, а просторова ферма для кузова – з тонкостінних труб. Для самого кузова використані пластикові труби, які застосовуються часто для прокладання каналізації.

Умілець розрізав їх уздовж, вирівнюючи під нагріванням, а потім встановлював на раму авто, підганяючи форму прямо на місці. Усього для створення машини знадобилося 6 таких труб, а облицювання авто складається з 300 шматків пластику.

Усього для будівництва копії Porsche в'єтнамцю знадобилося 90 днів.

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