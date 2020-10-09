Суперкар McLaren Speedtail з'явився у продажу: його ціна шокує

Дубайський дилер Tomini Classics поповнив свою колекцію "живим" екземпляром McLaren Speedtail. Таких супергібридів буде всього 106. Цей другий за рахунком, і на замовлення нинішнього власника оснащений опціями на 600 тисяч доларів.

За сам автомобіль McLaren Speedtail тим часом просять 3 850 000 доларів.

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Гібрид McLaren Speedtail називають найшвидшою моделлю британців з підтвердженою "максималкою" у 403 кілометрів на годину. Динаміку розгону до "сотні" виробник поки приховує, але охоче ділиться часом прискорення з місця до 300 кілометрів на годину – 12,8 секунди. Для порівняння: McLaren P1 на це потрібно 16,5 секунди.

Силова установка "Спідтейла" має позначення M840TQ і в піку розвиває 1070 кінських сил і 1150 Нм крутного моменту. До її складу входить бітурбомотор V8 4.0 (757 сил, 800 Нм), 230-кіловатний електромотор і батарея на 1,647 кіловат-години.

Зовнішність супергібрида продиктована високою аеродинамічною ефективністю. В кузові Speedtail прокладено безліч трубопроводів для оптимального розподілу потоків повітря; на передніх колесах – фіксовані ковпаки з вуглепластику, а замість бічних дзеркал – камери. На кормі притулилися два рухомі елерони з гнучкого вуглепластику – вони становлять єдине ціле з кузовом і виконують роль спойлерів.

Виставлений на продаж Tomini Classics екземпляр забарвлений у блідо-блакитний металік Frozen Diamond Silver у поєднанні з салоном з синього нубуку. Власник машини побажав зробити її ексклюзивнішою, тому замовив опцій на 600 000 доларів. Серед них – тепловий екран моторного відсіку з 24-каратного золота, декоративні вставки з композиту Carbon TPT з характерним "дамаським" візерунком, хромовані колеса і фірмовий набір багажу.

За цей автомобіль просять 3 850 000 доларів. Початкова ж ціна "Спідтейла", а всі екземпляри вже продані, – 1,75 мільйона фунтів стерлінгів.

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