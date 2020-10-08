Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото

  • 7
Audi e-tron GT відрізнятиметься від прототипу, який показали у 2018 році - фото 1
Audi e-tron GT відрізнятиметься від прототипу, який показали у 2018 році

До кінця 2020 року відбудеться випуск нового потужного електрокара Audi E-Tron GT. Його представили ще у 2018, але відтоді компанія показувала лише прототипи. Тепер же виробник продемонстрував передсерійний зразок з дещо оновленим дизайном, який, ймовірно, залишиться і в релізній версії.

Представлений варіант Audi E-Tron GT відрізняється від попередніх прототипів різними дрібними деталями. Наприклад, змінилася форма бічних дзеркал, дверні ручки замінили на класичні, у переднього бампера зменшилися повітрозабірники, був доданий парктронік. Крім того, загальний дизайн став трохи менш агресивним у порівнянні з концептом 2018 року.

Це цікаво: Концерн General Motors презентував футуристичний електричний кросовер

Усередині E-Tron GT працюватимуть два електродвигуни загальною потужністю 590 кінських сил, що приводять у рух усі чотири колеса. Автомобіль зможе розганятися з нуля до 100 км/год за 3,5 секунди. Акумулятор місткістю понад 90 кВтг зможе забезпечити запас ходу понад 400 км. Крім того, Audi анонсувала модель E-Tron GT RS, яка відрізнятиметься підвищеною потужністю, але деталі поки не розкриваються.

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429372

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429373

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429374

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429375

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429376

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429377

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429378

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429379

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429380

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429381

Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото - фото 429382

Як і всі електрокари, E-Tron GT працює беззвучно. Тому Audi створила спеціально розроблені для цього автомобіля звуки двигуна, які відтворюватимуться через зовнішній динамік. Окремо користувачі зможуть докупити додатковий зовнішній динамік ззаду і два всередині задніх дверей для посилення звуку.

У цілому електромобіль звучатиме, як традиційні спорткари. При цьому виробник відзначає, що RS-версія отримає унікальне звучання.

Читайте також: Електрокар Tesla Roadster дістався до Марсу: підрахунок експерта

Джерело: Car And Driver
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 409
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 110
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 27404
Загрузка...
Новини