Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото

Audi e-tron GT відрізнятиметься від прототипу, який показали у 2018 році

До кінця 2020 року відбудеться випуск нового потужного електрокара Audi E-Tron GT. Його представили ще у 2018, але відтоді компанія показувала лише прототипи. Тепер же виробник продемонстрував передсерійний зразок з дещо оновленим дизайном, який, ймовірно, залишиться і в релізній версії.

Представлений варіант Audi E-Tron GT відрізняється від попередніх прототипів різними дрібними деталями. Наприклад, змінилася форма бічних дзеркал, дверні ручки замінили на класичні, у переднього бампера зменшилися повітрозабірники, був доданий парктронік. Крім того, загальний дизайн став трохи менш агресивним у порівнянні з концептом 2018 року.

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Усередині E-Tron GT працюватимуть два електродвигуни загальною потужністю 590 кінських сил, що приводять у рух усі чотири колеса. Автомобіль зможе розганятися з нуля до 100 км/год за 3,5 секунди. Акумулятор місткістю понад 90 кВтг зможе забезпечити запас ходу понад 400 км. Крім того, Audi анонсувала модель E-Tron GT RS, яка відрізнятиметься підвищеною потужністю, але деталі поки не розкриваються.

Як і всі електрокари, E-Tron GT працює беззвучно. Тому Audi створила спеціально розроблені для цього автомобіля звуки двигуна, які відтворюватимуться через зовнішній динамік. Окремо користувачі зможуть докупити додатковий зовнішній динамік ззаду і два всередині задніх дверей для посилення звуку.

У цілому електромобіль звучатиме, як традиційні спорткари. При цьому виробник відзначає, що RS-версія отримає унікальне звучання.

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