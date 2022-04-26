Супергерої сучасної України: діти, які ховаються в метро Харкова, створили виставку

Виставку в метро Харкова створили діти та підлітки, які ховаються від обстрілів та бомбардувань під землею. Свою творчість вони присвятили супергероям сучасної України.

Зараз на цій виставці є 4 монументальні скульптури, яки зображають воїна, медика, волонтера та матір із дітьми.

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Діти, які створили ці художні об'єкти, вже працюють над новини картинами, які згодом також прикрасять станцію.

"Якщо діти в метро створюють щось грандіозне, якщо вони можуть перетворити цілу станцію на справжню галерею, то тоді більше людей повірить в себе та подумає "я теж можу щось робити". Наш художній проєкт саме про це", – пояснив один з ініціаторів, засновник студії Aza Nizi Maza Микола Коломієць.

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