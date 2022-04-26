Аукціонний дім Christie's запускає благодійні торги, мета – мільйон доларів для України

Крістіс планують зібрати кошти, щоб частину скерувати організаціям, які допомагають Україні, а частину виділять на збереження на відновлення культурної спадщини, яку зруйнували або пошкодили російські окупанти.

Christie's започатковує серію аукціонів, а вторговані кошти підуть на допомогу українцям. Планують зібрати один мільйон доларів. Серед лотів – 86 картин і фотографій українських авангардистів і модерністів.

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У квітні та травні аукціонний дім продасть мистецькі роботи на підтримку організацій, які допомагають Україні. Від 25 квітня й до 5 травня на Крістіс Кінг-стріт та в онлайн-форматі до кінця травня відбудеться виставка. Ініціатива має на меті "допомогти фахівцям зі спадщини в Україні закласти основу для майбутньої реабілітації", оскільки культурні втрати зростають.

"За даними ЮНЕСКО, після вторгнення близько 53 історичних об'єктів зазнали певної шкоди, включаючи музеї, монастирі, пам'ятники та історичні центри. Тому ми використовуємо багатосторонній підхід. Ми підтримуємо гуманітарну допомогу, але ми також підтримуємо збереження культури. Як аукціонний дім, ми використовуємо нашу платформу як позитивну силу", – коментують в Крістіс.

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