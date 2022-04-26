Рекламне видання Adweek присвятило спецвипуск Україні

Українці створили спецвипуск для американського видання про рекламу Adweek. 20 журналістів та креативників працювали над виданням, яке присвячене Україні.

Рекламне видання Adweek дозволило зовнішній команді створила спецвипуск. Таке трапилося уперше за час існування цього американського видання про рекламу.

І ще: Архітектори показали, як можна відновити Драмтеатр у Маріуполі та Миколаївську ОДА

На обкладинці – робота українського художника Володимира Манжоса (WAONE). Ця ілюстрація – символ духу українців. У номері – інтерв'ю, есе та статті про українську культуру, креативну сферу, минуле України та зв'язок із сьогоденням.

Гроші, які отримають від реклами у цьому номері, покриють гонорари українців. також приблизно 75 000 доларів перекажуть благодійним організаціям "Нова Україна" та Українсько-американській координаційній раді, які допомагають українцям, які постраждали через війну.

До теми: Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року