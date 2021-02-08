Супербоул-2021: чоловік влаштував еротичний забіг в купальнику під час матчу

Супербоул-2021 не обійшовся без курйозу / getty

Попри серйозну охорону та жорсткі заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу, Супербоул-2021 не обійшовся без курйозу.

Так, в останній чверті матчу "Тампа-Бей Баккенірс" – "Канзас-Сіті Чіфс" на поле вибіг чоловік у рожевому купальнику. Він встиг пробігти кілька кіл, перш ніж його схопила охорона. Нагадаємо, що Попелюшка виграла Супербоул-2021, а героєм став 43-річний "джедай" Бреді.

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Судячи з назви еротичного сайту на купальнику, це чергова піар-акція блогера і пранкера російського походження Віталія Здоровецького.

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