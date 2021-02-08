Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Супербоул-2021: чоловік влаштував еротичний забіг в купальнику під час матчу

  • 25
Супербоул-2021 не обійшовся без курйозу - фото 1
Супербоул-2021 не обійшовся без курйозу / getty

Попри серйозну охорону та жорсткі заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу, Супербоул-2021 не обійшовся без курйозу.

Так, в останній чверті матчу "Тампа-Бей Баккенірс" – "Канзас-Сіті Чіфс" на поле вибіг чоловік у рожевому купальнику. Він встиг пробігти кілька кіл, перш ніж його схопила охорона. Нагадаємо, що Попелюшка виграла Супербоул-2021, а героєм став 43-річний "джедай" Бреді.

І ще: Француз, який пограбував Кім Кардашян, написав про це книгу

Судячи з назви еротичного сайту на купальнику, це чергова піар-акція блогера і пранкера російського походження Віталія Здоровецького.

Супербоул-2021: чоловік влаштував еротичний забіг в купальнику під час матчу - фото 446722

Супербоул-2021: чоловік влаштував еротичний забіг в купальнику під час матчу - фото 446723

Супербоул-2021: чоловік влаштував еротичний забіг в купальнику під час матчу - фото 446724

Супербоул-2021: чоловік влаштував еротичний забіг в купальнику під час матчу - фото 446725

Супербоул-2021: чоловік влаштував еротичний забіг в купальнику під час матчу - фото 446726

Читайте також: Тайцю виписали штраф за порушення самоізоляції: виявилося, що його викрали

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 347
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 31 cічня, 14:21
  • 770
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3236
Загрузка...
Новини