Супер топ-модель по-українськи: учасниця проєкту оголила груди у 1 випуску

16 жовтня в ефірі показали 1 випуск проєкту "Супер топ-модель по-українськи". У новому сезоні шоу глядачі побачать найкращих учасниць попередніх сезонів, яким не вдалося перемогти. Під час першого випуску одна з учасниць проєкту засвітила груди, здивувавши суддів шоу.

Трансгендерна модель Карина Мінаєва повернулася на проєкт "Супер топ-модель по-українськи". Дівчина потрапила у шоу в результаті голосування телеглядачів, яке відбувалося перед зйомками популярного модельного шоу.

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Карина Мінаєва брала участь у першому сезоні проєкту. Вона стала першою трансгендерною учасницею цього шоу. З моменту зйомок минуло шість років: дівчина змінилася, зробила пластичну операцію та шокувала суддів своєю неймовірною вродою.

Зокрема, під час виходу до суддів, якими традиційно залишаються Алла Костромічова, Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк, вона похизувалася новими грудьми.

Про мене склалася така думка, що я людина слабка. З горою комплексів. Якщо 6 років тому на випробуваннях я відмовлялася роздягатися, то зараз я почуваюся комфортно у своєму тілі, – зізналася Карина.

Сергій Нікітюк вирішив не чекати, спитавши у неї: "а зараз готова?". Дівчина завагалася на секунду, але таки розстебнула піджак, одягнений поверх голих грудей, засвітивши їх. Це шокувало та потішило суддів проєкту, які оцінили зміни.

Утім, до 14-ки Карина Мінаєва так і не змогла потрапити. Фотосесія з годинником стала останнім її випробуванням у цьому проєкті.

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