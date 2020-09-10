Сумно: Alyona Alyona випустила кліп із побитою у поїзді дівчиною в головній ролі

Українська реперка Alyona Alyona присвятила свою нову роботу Сумно усім жертвам насильства. А головною героїнею відео стала Анастасія Лугова: на початку серпня її жорстоко побили в потязі Маріуполь – Київ і ледь не зґвалтували.

Артистка пояснила, що завжди намагається закласти в пісні той сенс, який "лежить" глибоко в її душі, тому цей трек не став винятком.

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У своєму Інстаграмі жертва нападу зізналася, що "Це як слова з моєї душі, ніби написані мною". Жінка додала, що коли була в лікарні, їй хотілося кричати від несправедливості. Тому вона підкреслює, що не потрібно мовчати про насильство і не соромитися цієї теми. Реп-виконавиця, своєю чергою, нагадала телефони гарячої лінії для допомоги жертвам насильства, які працюють безкоштовно, анонімно, цілодобово і конфіденційно: 116123 і 0800500335.

Дивитись онлайн кліп Alyona Alyona – СУМНО:

"Анастасія Лугова – головна героїня мого нового відео "Сумно". Та сама дівчина, на долю якої випало випробування. Вона була жорстоко побита на очах у маленького сина, в потязі Маріуполь – Київ. Ця історія, яка чіпляє за саме серце, що западає прямо в душу і болить. Ця історія для тих, хто потрапляв в таку ситуацію або стикався зі схожими проблемами. Ця історія вчить. Не мовчіть!" – йдеться в описі до відео Alyona Alyona.

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