Сумнівна користь: медики Норвегії виступили з несподіваною заявою

Лікарі переконані, що карантин можна було не запроваджувати

Медики в Норвегії проаналізували статистику заражень коронавірусом у березні і дійшли до висновку, що карантин був марний. Це, звичайно ж, не означає, що потрібно от уже і зараз викидати до смітника свою захисну маску і бігти цілувати сусідів по під'їзду.

Виявилося, 12 березня, коли прем'єр-міністр Ерна Сульберг закрила в країні школи, тренажерні зали і перукарні, крива поширення COVID-19 вже йшла на спад. Про це директор Норвезького інституту громадського охорони здоров'я Камілла Столтенберг розповіла в інтерв'ю виданню The Spectator.

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На думку лікарів, того ж ефекту можна було досягти без введення карантинних обмежень, а з правилами соціального дистанціювання.

Медики переконані, що достатньо соціального дистанціювання

Медики впевнені, що звичайних запобіжних заходів було б достатньо. Це дозволило б уникнути негативних наслідків для економіки. Столтенберг підкреслила, що факт про можливу неефективність карантину важливо визнати на випадок, якщо настане друга хвиля пандемії, і потрібно буде приймати зважене рішення.

Хай там як, норвезькі лікарі поки не поспішають робити серйозних висновків зі статистики, але вважають цілком виправданим сумнів, пов'язаний з користю карантину.

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