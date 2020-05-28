Демографічного буму не буде: скільки людей не займалися сексом на карантині

Якщо на початку карантину більшість людей думала, що матимете вагон вільного часу, який можна присвятити коханій людині, то реальність усе розставила на свої місця. Виявилося, що самоізоляція не найкращим чином впливає на сексуальну активність. Принаймні серед англійців.

Нове дослідження показує, що тільки четверо з десяти дорослих у Великобританії були сексуально активними під час карантину через коронавірус COVID-19, що може мати наслідки для фізичного та психічного здоров'я.

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Дослідження, опубліковане в "Журналі сексуальної медицини" і очолюване доктором Лі Смітом з Університету Англії Раскін (ARU) і професором Марком Таллі з Університету Ольстера, є одним з досліджень рівнів сексуальної активності під час соціального дистанціювання, карантину та самоізоляції.

Що виявили учені?

Тільки 39,9% з 868 дорослих у Великобританії, опитаних для дослідження, брали участь у будь-якій формі сексуальної активності протягом попередніх семи днів. Дослідження показало, що з більшою сексуальною активністю були пов'язані лише молодші чоловіки, які перебували у шлюбі та не відмовлялися від споживання спиртних напоїв.

Стрес негативно впливає на бажання займатися сексом

Попередні дослідження показали зв'язок між сексуальною активністю і фізичним здоров'ям, включаючи допомогу в захисті від серцево-судинних захворювань. Часта сексуальна активність також пов'язана з різними перевагами для психічного здоров'я і поліпшення когнітивних функцій.

"Коли ми починали це дослідження, ми очікували, що буде високий рівень сексуальної активності при соціальній ізоляції вдома, але, що цікаво, ми виявили дуже низький рівень. Цей низький рівень сексуальної активності може бути пояснений людьми, які відчувають тривогу і стрес через пандемію коронавірусу, не в настрої брати участь в цьому акті. Більш того, ті, хто не перебувають у шлюбі або не проживають спільно, не можуть зустрітися зі своїми сексуальними партнерами й аналогічним чином ті, хто використовує онлайн-додатки для випадкового сексу, наразі не зможуть цього зробити".

Ми вже мовчимо про буденність та те, що під час домашньої самоізоляції люди мали змогу пізнати своїх других половинок значно краще. І, як виявилося, з не надто виграшних сторін.

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