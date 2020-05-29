Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня

Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 29 травня: в Україні виявлено 22 811 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 429 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 57 006 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 22 811 Одужали 8 934 Померли 679

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 259) та в місті Києві (2 849). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 957 Волинська область 863 Дніпропетровська область 930 Донецька область 158 Житомирська область 694 Закарпатська область 1 147 Запорізька область 431 Івано-Франківська область 1 360 Кіровоградська область 503 Київ 2 849 Київська область 1 535 Львівська область 1 563 Луганська область 46 Миколаївська область 284 Одеська область 878 Полтавська область 268 Рівненська область 1 628 Сумська область 167 Тернопільська область 1 145 Харківська область 1011 Херсонська область 177 Хмельницька область 407 Чернівецька область 3 259 Черкаська область 401 Чернігівська область 150

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-05-2020:

Захворіли 5 900 627 Одужали 2 577 225 Померли 361 773 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

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