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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня

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Коронавірус в Україні та у світі - фото 1
Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 29 травня: в Україні виявлено 22 811 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня - фото 406915

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 429 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 57 006 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 22 811
Одужали 8 934
Померли 679

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 259) та в місті Києві (2 849). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 957

Волинська область

 863

Дніпропетровська область

 930

Донецька область

 158

Житомирська область

 694

Закарпатська область

 1 147

Запорізька область

 431

Івано-Франківська область

 1 360

Кіровоградська область

 503

Київ

 2 849

Київська область

 1 535

Львівська область

 1 563

Луганська область

 46

Миколаївська область

 284

Одеська область

 878

Полтавська область

 268

Рівненська область

 1 628

Сумська область

 167

Тернопільська область

 1 145

Харківська область

 1011

Херсонська область

 177

Хмельницька область

 407

Чернівецька область

 3 259

Черкаська область

 401

Чернігівська область

 150

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-05-2020:

Захворіли 5 900 627
Одужали 2 577 225
Померли 361 773

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня - фото 406916

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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