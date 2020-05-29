На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
- 260
Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 29 травня: в Україні виявлено 22 811 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу
За попередню добу було зафіксовано 429 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 57 006 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|22 811
|Одужали
|8 934
|Померли
|679
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 259) та в місті Києві (2 849). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|957
|
Волинська область
|863
|
Дніпропетровська область
|930
|
Донецька область
|158
|
Житомирська область
|694
|
Закарпатська область
|1 147
|
Запорізька область
|431
|
Івано-Франківська область
|1 360
|
Кіровоградська область
|503
|
Київ
|2 849
|
Київська область
|1 535
|
Львівська область
|1 563
|
Луганська область
|46
|
Миколаївська область
|284
|
Одеська область
|878
|
Полтавська область
|268
|
Рівненська область
|1 628
|
Сумська область
|167
|
Тернопільська область
|1 145
|
Харківська область
|1011
|
Херсонська область
|177
|
Хмельницька область
|407
|
Чернівецька область
|3 259
|
Черкаська область
|401
|
Чернігівська область
|150
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-05-2020:
|Захворіли
|5 900 627
|Одужали
|2 577 225
|Померли
|361 773
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
15:48На продаж виставили рідкісний спортивний Plymouth
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
15:00Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
14:53Пара з Німеччини відтворює кадри з популярних фільмів: виглядає не гірше, ніж в оригіналі
-
14:21Instagram буде платити популярним блогерам: перші деталі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:00Картинки з Днем ангела Юлії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
13:52Чи потрібно відсипатися на вихідних: відповідь учених
-
13:21Ці бюджетні продукти знижують рівень цукру в крові
-
12:53Відома дата презентації Sony PlayStation 5: залишилось кілька днів
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
11:51Брехала роками: наймолодша мільярдерка виявилась мільйонеркою
-
11:22Уже колишня: дівчина викинула Chevrolet Impala свого хлопця, поки він був у відрядженні
-
10:54Не лише для чоловіків: учені розповіли, чому порно корисно дивитися жінкам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Брітні Спірс випустила пісню після 4 років перерви: слухайте Mood Ring
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
09:23OnePlus позбавила власників топового 8 Pro крутої фішки
-
08:56У Швеції продають село-курорт
-
08:30Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
21:53Пишногруда модель знялася у прозорому топі: відверте фото
-
21:2130 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
07:18Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
- 28 травня
-
21:23Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
-
18:21Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+
-
16:00Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
-
13:44Слухайте Радіо МАКСИМУМ онлайн
-
13:00Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
11:35Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX
- 27 травня
-
17:0410 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х
-
14:30Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз