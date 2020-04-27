Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж

Користувачки мережі масово одяглися в наряди, створені з пакетів, запустивши новий челендж. Дивіться фото!

Під час карантину кумедні челенджі стали особливо популярними в мережі.

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Так у рамках нового флешмобу, жінки одягаються в пакети. Вони створюють мінісукні, пишні спідниці і навіть весільні вбрання з паперових і поліетиленових пакетів і навіть ящиків. Челендж підтримала популярна модель Лілія Єрмак. Вона знялася в "мінісукні" з паперового пакета. У коментарях зірка пожартувала, що її вбрання з колекції весна-літо 2020.

Популярний челендж отримав назву #paperdresschallenge. До нього приєдналися і деякі чоловіки, створивши собі сексуальну білизну з пакетів.

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