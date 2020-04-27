Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж

  • 60
Мода на карантині - фото 1
Мода на карантині / thesun

Користувачки мережі масово одяглися в наряди, створені з пакетів, запустивши новий челендж. Дивіться фото!

Під час карантину кумедні челенджі стали особливо популярними в мережі.

І ще: Дружина екскапітана Динамо приєдналася до подушкового челенджу: показала забагато

Так у рамках нового флешмобу, жінки одягаються в пакети. Вони створюють мінісукні, пишні спідниці і навіть весільні вбрання з паперових і поліетиленових пакетів і навіть ящиків. Челендж підтримала популярна модель Лілія Єрмак. Вона знялася в "мінісукні" з паперового пакета. У коментарях зірка пожартувала, що її вбрання з колекції весна-літо 2020.

Популярний челендж отримав назву #paperdresschallenge. До нього приєдналися і деякі чоловіки, створивши собі сексуальну білизну з пакетів.

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж - фото 400401

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж - фото 400402

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж - фото 400403

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж - фото 400404

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж - фото 400405

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж - фото 400406

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж - фото 400407

Сукня з пакета: з'явився новий карантинний челендж - фото 400408

Читайте також: Українські зірки долучилися до челенджу і записали відео подяки працівникам кризової сфери

Джерело: thesun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилися актори фільму Пірати Карибського моря
  • 25 квітня, 15:21
  • 257
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 446
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2248773
Загрузка...
Новини