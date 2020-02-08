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Сухофрукти, які добре впливають на тиск

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Сухофрукти - фото 1
Сухофрукти / bigmir

Важливо знати різницю у сухофруктах, і як вони можуть вплинути на організм в тій чи іншій ситуації.

Родзинки. Цей сухофрукт допомагає понизити артеріальний тиск, а також має ряд заспокійливих властивостей. Також родзинки допомагають знизити ризик цукрового діабету і серцево-судинних захворювань.

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Чорнослив. В першу чергу про чорнослив часто думають, як про проносний засіб. Така властивість обумовлена наявністю великої кількості клітковини. Також в цьому сухофрукті багато калію і вітамінів А, К і антиоксидантів. Все це робить сухофрукт чудесним засобом в боротьбі з серцево-судинними хворобами і остеопорозом.

Фініки. Як не дивно, але фініки дуже хороші для дівчат, адже вони борються з безпліддям, а також допомагають життєдіяльності плода. Завдяки регулярному споживанню фініків жінка може істотно розширити шийку матки, що дозволить пологам пройти легше. Антиоксиданти в цьому сухофрукті борються з вільними радикалами в організмі.

Сухофрукти, які добре впливають на тиск - фото 384833

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Джерело: bigmir
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