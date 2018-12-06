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Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні

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Погода на сьогодні 6 грудня в Україні - - фото 1
Погода на сьогодні 6 грудня в Україні -

Погода 6 грудня в Україні відзначиться зменшенням кількості опадів та посиленням морозів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 грудня, у четвер, вже вночі у більшості областей країни знизиться температура повітря. Опади у вигляді мокрого снігу з дощем пройдуть лише на сході. А от туман та слабка ожеледиця погіршать ситуацію на дорогах у всій Україні.

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Середня температура вночі складе до 0-5 вночі і до -3+2 вдень. У Києві 6 грудня вночі можливий сніг з мокрим дощем, а вдень буде сухо та хмарно до -1+1 тепла.

Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні - фото 293464

Детальний прогноз погоди 6 грудня по містах:

  • Ужгород +2+4
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне -1+1
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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