Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні

Погода на сьогодні 6 грудня в Україні -

Погода 6 грудня в Україні відзначиться зменшенням кількості опадів та посиленням морозів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 грудня, у четвер, вже вночі у більшості областей країни знизиться температура повітря. Опади у вигляді мокрого снігу з дощем пройдуть лише на сході. А от туман та слабка ожеледиця погіршать ситуацію на дорогах у всій Україні.

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Середня температура вночі складе до 0-5 вночі і до -3+2 вдень. У Києві 6 грудня вночі можливий сніг з мокрим дощем, а вдень буде сухо та хмарно до -1+1 тепла.

Детальний прогноз погоди 6 грудня по містах:

Ужгород +2+4

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0+2

Рівне -1+1

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв 0+2

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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