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Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні
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Погода 6 грудня в Україні відзначиться зменшенням кількості опадів та посиленням морозів.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 грудня, у четвер, вже вночі у більшості областей країни знизиться температура повітря. Опади у вигляді мокрого снігу з дощем пройдуть лише на сході. А от туман та слабка ожеледиця погіршать ситуацію на дорогах у всій Україні.
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Середня температура вночі складе до 0-5 вночі і до -3+2 вдень. У Києві 6 грудня вночі можливий сніг з мокрим дощем, а вдень буде сухо та хмарно до -1+1 тепла.
Детальний прогноз погоди 6 грудня по містах:
- Ужгород +2+4
- Львів 0+2
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль 0+2
- Рівне -1+1
- Луцьк 0+2
- Вінниця -1+1
- Хмельницький 0+2
- Житомир -1+1
- Чернігів 0+2
- Черкаси 0+2
- Миколаїв 0+2
- Одеса +1+3
- Херсон 0+2
- Полтава 0+2
- Суми 0+2
- Харків 0+2
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк 0+2
- Луганськ 0+2
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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