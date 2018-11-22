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Сухо та хмарно: погода 23 листопада в Україні

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погода 23 листопада в Україні - фото 1
погода 23 листопада в Україні

Погода 23 листопада в Україні визначатиметься антициклоном, який принесе суху погоду та втримає низьку температуру.

23 листопада, у п'ятницю, в країні втримається хмарна та холодна погода завдяки антициклону Constantin. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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"Атмосферний фронт, який черкає на прогностичній карті наше Лівобережжя, максимум, що може зробити збільшити хмарність. Але серйозні опади малоймовірні. Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі -4-10 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла", – поділилась вона.

У Києві 23 листопада буде суха та холодна погода, вночі до -4-6, а вдень до 0-2 морозу. У суботу в країні втримається суха погода, але в неділю майже по всій країні, а саме на півночі, заході, центі та Харківщині пройдуть дощі з мокрим снігом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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