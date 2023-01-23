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Сухе варення з яблук – Клопотенко показав автентичний рецепт Київщини
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування традиційного для київської кухні варення. Спробуйте приготувати й ви вдома такий вид сухого варення з яблук!
Євген Клопотенко пропонує приготувати автентичну українську страву родом з Київщини – сухе варення з яблук. Кухар називаю це варення забутою візитівкою столиці.
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Коли ми думаємо про варення, на думку одразу спадає така жадана баночка, наповнена яскравими ягодами чи фруктами, звареними з цукром. Ми звикли смакувати варення з калини з чаєм чи додавати смородинове у пироги. Але що як варення може бути зовсім інакшим? Пропонуємо пригадати неймовірно популярний кілька століть тому та забутий згодом рецепт київського сухого варення, яке було практично візитівкою столиці. Його відправляли як подарунок у Європу, дарували на свята та навіть перед тим, як освідчитися дівчині. По суті це практично цукати з фруктів, ягід та навіть овочів, якими можна насолоджуватися не лише до чаю чи кави, а й додавати до салатів, подавати із сирами тощо. Ми вирішили зробити київське сухе варення з яблук, а вас закликаємо експериментувати й пробувати різноманітні фрукти та ягоди", – коментує кухар.
Інгредієнти на 250 г готового варення:
- 1 кг яблук
- 300 г цукру (+300 г для обвалювання яблук)
- 1 ч. л. кориці
- ½ ч. л. лимонної кислоти
Рецепт:
- Помийте 1 кг яблук та розріжте навпіл. Видаліть серцевину та наріжте на часточки приблизно однакової товщини. Ми розрізали яблуко на 8 частин.
- У мисочці змішайте 300 г цукру, 1 ч. л. кориці та ½ ч. л. лимонної кислоти.
- Застеліть деко пергаментом та викладіть яблука. Зверху посипте цукровою сумішшю.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Після цього дістаньте деко з духовки та залиште яблука охолонути.
- Висипте у миску 300 г цукру та ще раз обваляйте у ньому яблука. Після цього знову викладіть їх на деко, застелене пергаментом, та запікайте за температури 60 градусів ще 12 годин. Робіть це з деякими перервами, як вам буде зручніше. Якщо ви маєте дегідратор, тоді викладіть обвалені у цукрі яблука туди в один шар на 12 годин.
- Незалежно від того, який спосіб ви обрали, через 6 годин приготування переверніть яблука на інший бік. Наприкінці дайте охолонути та подавайте.
- Зберігати київське сухе варення треба в герметичній скляній банці або фруктовниці, попередньо обвалявши в цукрі або присипавши ним.
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