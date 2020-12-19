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Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом

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Ектор Хіменес-Браво - фото 1
Ектор Хіменес-Браво / instagram

Суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розсекретив, як виглядає його особняк біля Києва. 48-річний шеф-кухар написав в Instagram, що в цьому місці почувається, як в Британії, показавши яскраві фото помешкання та двору з басейном.

Так, житло Ектора розташоване у місті Ірпінь серед інших елітних будинків котеджного району. Кулінар пише, що це місце ідеально підходить для проведення фотосесій. Цікаво, що котеджний район розташований у рекреаційній зоні між віковічних дубів. Всього в ньому налічується 13 таунхаусів і 10 котеджів.

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"Ці милі будиночки викликають у мене теплі асоціації з подорожами. Кожен раз, коли я повертаюся додому, то відчуваю себе в Британії. Цей неповторний стиль переносить мене в передмістя Лондона", – пише 48-річний Ектор.

Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом - фото 439661

Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом - фото 439659

Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом - фото 439660

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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