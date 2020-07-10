Ставилися, як до лайна: автор Ходячих мерців розповів про роботу на Marvel

Як ви вже зрозуміли з заголовка, доброго про Marvel в інтерв'ю автора серіалу "Ходячі мерці", швидше за все, не почуєте. Фанати всесвіту, приготуйтесь, адже попереду на вас очікує шокуюча інформація.

Роберт Кіркман, творець всесвіту "Ходячих мерців", дав інтерв'ю для ComicTropes, де розповів про досвід роботи на Marvel Comics. Письменник працював на компанію кілька років (2004-2010) – наприклад, був одним з творців Marvel Zombies і автором коміксів про Людину-мурашку з Людей Ікс. Там у нього виникли проблеми з головним редактором Джо Кесада.

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У мене було багато обмежень. Я відмінно ладнав з Томом Бревуртом, він був прекрасним редактором. Але Джо Кесада і я не ладили. Було багато речей, за які мені потрапляло, в яких я не був винен. Намагався пояснити: "Це не те, що я мав на увазі. Про що мова?" А на мене просто злилися ще більше, – розповідав він.

Кіркман наводить приклади: на обкладинки його графічних романів могли додати діалоги, які він не схвалював. Або в Marvel відмовлялися виділяти бюджет на рекламу його коміксів, а коли Кіркман пропонував самостійно зайнятися цим і домовитися про інтерв'ю для медіа, йому забороняли це робити.

Письменник порівнює це з роботою у видавництві Image, де середовище було набагато вільнішим.

[Marvel] вважали це нахабством. Ніби я кращий за них і можу робити те, що захочу. Ні, мені просто не плювати на свої книги, я дбаю про кожен аспект, – підкреслив Кіркман.

Серйозний конфлікт з Джо Кесада виник, коли Кіркман працював над великим кросовером Ultimate, де перетиналися історії Людини-павука і Людей Ікс. Письменник попросив прояснити загальну картину івенту, щоб розуміти, які сюжетні сцени він повинен і не повинен торкатися.

За словами Кіркмана, реакція Кесади була гострою – він попросив перестати думати про авторські відрахування, а зайнятися спершу історією.

"Моєю відповіддю було щось на кшталт: "Ви платите мені копійки, гівнюки. Я заробляю величезні гроші на "Ходячих мерцях" й інших своїх коміксах, але Marvel платить мені копійки, ставиться, як до лайна і кричить щоразу, коли я намагаюся зробити щось краще". До цього все і прийшло. Думаю, вони образилися на той факт, що вони мені не були потрібні. Це було проблемою", – відверто розповів він.

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