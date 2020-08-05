Пол Маккартні розповів, чому розпались The Beatles

У новому інтерв'ю британському GQ Пол Маккартні розповів про те, чому група The Beatles припинила своє існування.

Один з учасників колективу назвав причиною розпаду The Beatles сімейні суперечки. Ось, що він має на увазі під цим зворотом.

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Я вважаю, що коли The Beatles розпалися, виникло неправильне уявлення про те, що ми всі ненавиділи один одного. Зараз я розумію, що ми були сім'єю, ми були бандою, а в сім'ях іноді виникають розбіжності. І в сім'ях бувають суперечки. І деякі люди хочуть робити одне, а деякі – інше, – зазначив він.

Також музикант зізнався, що йому довелося подати до суду на The Beatles, щоб захистити спадщину колективу. В іншому випадку права на пісні групи належали б менеджеру Аллену Кляйну.

Інтерв'ю Маккартні було приурочено до його участі в роботі над документальним фільмом "The Beatles: Get Back", режисером якого виступив Пітер Джексон. Прем'єра стрічки запланована на серпень 2021 року. Вона буде присвячена останньому році існування групи.

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