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Балерини з Нью-Йорка показали, як виглядають їх спальні
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Фотограф Huffington Post Деймон Дален протягом пів року знімав балерин у найбільш, мабуть, інтимному місці для кожної людини – в спальні.
На сцені, у світлі софітів балерини втілюють в собі ідеал, грацію, вони максимально зосереджені, їх рухи точні й легкі. Під час танцю вони видають величезну кількість енергії і емоцій в рухах, розкриваючи нам історію і характер персонажа.
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Однак вдома, у своїх спальнях, балерини зовсім інші. Фотограф Huffington Post Деймон Дален яскраво і тонко показав це. Ці дівчата живуть в Нью-Йорку і танцюють в Американському театрі балету і Танцювальному театрі Гарлема. Без своїх костюмів і пуантів жінки постають зовсім в іншому світлі.
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