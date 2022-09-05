Сучасно та стильно: один з виходів київського метро змінили до невпізнання

Київська підземка продовжує змінюватись. Дивіться, як виглядає оновлений один із виходів зі станції "Позняки".

Як зараз виглядає вихід зі станції "Позняки", показав у своєму Facebook київський мер Віталій Кличко. Чиновник додав, що над благоустроєм прилеглої території працювала компанія Dragon Capital.

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З фотополювання видно, відтепер замість обнесеного кіосками виходу з метро на проспект Миколи Бажана красується красивий фасад з невеликою зоною відпочинку.

Дякую всім підприємцям, компаніям, соціально-відповідальному бізнесу, який допомагає робити нашу столицю гарнішою та комфортнішою! Особливо в такий драматичний для країни та столиці час. Коли, в умовах економічної кризи, спричиненої агресією росії, більша частина фінансів йде на забезпечення обороноздатності держави, на підтримку наших захисників, – написав Кличко.

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