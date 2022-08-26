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Які вулиці у Києві перейменують: перелік майже 100 об'єктів

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Які вулиці у Києві перейменують: перелік майже 100 об'єктів - фото 1

У столиці в рамках дерусифікації перейменують низку вулиць та об'єктів. Читайте далі – розповідаємо, які локації у Києві отримають нові назви.

Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічити пам'ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", – коментує мер.

Також він зазначив, що процес перейменування в Києві ще триває, але депутати працюватимуть і надалі, щоб закінчити процес дерусифікації.

Які вулиці у Києві перейменують: перелік майже 100 об'єктів - фото 512088

Список перейменованих локацій у Києві:

Голосіївський район

  • вул. Байкальська — вул. Мелітопольська
  • вул. Балакірева — вул. Івана Підкови
  • вул. Єнісейська — вул. Бузька
  • вул. Камишинська — вул. Покільська
  • вул. Маршала Конєва — вул. Самійла Кішки
  • вул. Маршала Якубовського — вул. Героїв Маріуполя
  • вул. Плещеєва — вул. Ходосівська
  • вул. Римського-Корсакова — вул. Римська
  • вул. Волзька та пров. Волзький — вул. Гайдамацька та пров. Гайдамацький
  • вул. Псковська та пров. Псковський — вул. Почаївська та пров. Почаївський
  • вул. Тихорецька та пров. Тихорецький — вул. та пров. Семена Палія
  • вул. Уральська та пров. Уральський — вул. Чумацька та пров. Чумацький
  • пров. Кіровоградський — пров. Кропивницький
  • пров. Маршала Говорова — пров. Камінь-Каширський
  • пров. Серпуховський — пров. Свалявський
  • пров. Столєтова — пров. Галшки Гулевичівни
  • пров. Тихвінський — пров. Тиврівський
  • пров. Тобольський — пров. Слуцький
  • пров. Тульський — пров. Супійський
  • пров. Холмогорський — пров. Ольвійський

Дарницький район

  • вул. Россошанська — вул. Отамана Зеленого
  • пров. Славгородський — пров. Тростянецький
  • пров. Чехова 1-ий — пров. Отаманський
  • пров. Чехова 2-ий — пров. Березівський

Деснянський район

  • вул. Кисловодська — вул. Миргородська
  • вул. Мічуріна — вул. Ягеллонська
  • вул. Натана Рибака — вул. Святодухівська
  • вул. Нахімова — вул. Квартальна
  • вул. Сєдова — вул. Чорторийська
  • пров. Кантемирівський — пров. Корецький
  • пров. Кисловодський — пров. Моршинський
  • пров. Кузбаський — пров. Токмацький
  • пров. Магнітогорський — пров. Херсонський
  • просп. Володимира Маяковського — просп. Червоної Калини

Дніпровський район

  • вул. Валентина Сєрова — вул. Сірожупанників
  • вул. Волховська — вул. Енергодарська
  • вул. Генерала Жмаченка — вул. Князя Романа Мстиславича
  • вул. Двінська — вул. Дністерська
  • вул. Івана Сергієнка — вул. Пластова
  • вул. Калачівська — вул. Слобожанська
  • вул. Лобачевського — вул. Княгині Інгігерди
  • вул. Таганрозька — вул. Князя Любарта
  • пров. Астраханський — пров. Князя Ярополка Святославича
  • пров. Волховський — пров. Томаківський
  • пров. Карельський — пров. Фінський
  • пров. Таганрозький — пров. Скадовський

Оболонський район

  • вул. Кемеровська — вул. Гетьмана Данили Апостола
  • вул. Маршала Малиновського — вул. Героїв полку «Азов».
  • вул. Мічуріна — вул. Микільсько-Хутірська
  • пл. Тульська — пл. Героїв УПА

Печерський район

  • вул. Тимірязєвська та пров. Тимірязєвський — вул. Садово-Ботанічна та пров. Садово-Ботанічний
  • пров. Добролюбова — пров. Паризький
  • тупик Тверський — тупик Фортечний

Подільський район

  • вул. Вітчизняна — вул. Опільська
  • вул. Водників — вул. Свитязька
  • вул. Кареловська — вул. Луки Долинського
  • вул. Лодигіна — вул. Тараса Трясила
  • вул. Осиповського — вул. Байди-Вишневецького
  • пров. Лодигіна — пров. Дендрологічний
  • вул. Ростовська — вул. Луцька
  • пров. Тагільський — пров. Бойківський
  • пров. Цимлянський — пров. Ромський
  • вул. Червонопільська — вул. Перемишльська
  • вул. Яблочкова — вул. Гетьмана Павла Бута

Святошинський район

  • вул. Бударіна — вул. Українського відродження
  • пров. Жовтневий — пров. Сиванівський
  • вул. Маршала Бірюзова — вул. Вербівська
  • вул. Москворецька — вул. Збруцька
  • вул. Генерала Пухова — вул. Князя Всеволода Ярославича
  • вул. Івана Улітіна — вул. Улицька

Солом'янський район

  • вул. Агітаторська — вул. Видова
  • вул. Академіка Каблукова — вул. Віталія Скакуна
  • вул. Бориса Гаріна — вул. Дачна
  • вул. Брянська — вул. Богодухівська
  • вул. Героїв війни — вул. Українських повстанців
  • вул. Глінки — вул. Максима Березовського
  • вул. Дежнєва — вул. Миколи Миклухи-Маклая
  • вул. Карла Маркса — вул. Гуцульська
  • вул. Мічуріна — вул. Морських піхотинців
  • вул. Можайська — вул. Сім’ї Житецьких
  • вул. Новгородська — вул. Новгород-Сіверська
  • вул. Пітерська — вул. Лондонська
  • вул. Ползунова — вул. Січеславська
  • вул. Радищева — вул. Волноваська
  • вул. Саврасова — вул. Костопалівська
  • вул. Світлогірська — вул. Світлодарська
  • вул. Смоленська — вул. Сім’ї Бродських
  • пров. Виборзький — пров. Попаснянський
  • пров. Дежнєва — пров. Сіверсько-Донецький
  • пров. Червоний — пров. Князя Володимира Ольґердовича

Шевченківський район

  • вул. Гончарова — вул. Брюссельська
  • вул. Орловська — вул. Олешківська
  • вул. Ставропольська та пров. Ставропольський — вул. Вовчогірська та пров. Вовчогірський
  • вул. Уссурійська та пров. Уссурійський — вул. Зеленого Клину та пров. Зеленого Клину
  • пров. Шишкінський — пров. Іллі Рєпіна

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