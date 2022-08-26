Які вулиці у Києві перейменують: перелік майже 100 об'єктів

У столиці в рамках дерусифікації перейменують низку вулиць та об'єктів. Читайте далі – розповідаємо, які локації у Києві отримають нові назви.

Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічити пам'ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", – коментує мер.

Також він зазначив, що процес перейменування в Києві ще триває, але депутати працюватимуть і надалі, щоб закінчити процес дерусифікації.

Список перейменованих локацій у Києві:

Голосіївський район

вул. Байкальська — вул. Мелітопольська

вул. Балакірева — вул. Івана Підкови

вул. Єнісейська — вул. Бузька

вул. Камишинська — вул. Покільська

вул. Маршала Конєва — вул. Самійла Кішки

вул. Маршала Якубовського — вул. Героїв Маріуполя

вул. Плещеєва — вул. Ходосівська

вул. Римського-Корсакова — вул. Римська

вул. Волзька та пров. Волзький — вул. Гайдамацька та пров. Гайдамацький

вул. Псковська та пров. Псковський — вул. Почаївська та пров. Почаївський

вул. Тихорецька та пров. Тихорецький — вул. та пров. Семена Палія

вул. Уральська та пров. Уральський — вул. Чумацька та пров. Чумацький

пров. Кіровоградський — пров. Кропивницький

пров. Маршала Говорова — пров. Камінь-Каширський

пров. Серпуховський — пров. Свалявський

пров. Столєтова — пров. Галшки Гулевичівни

пров. Тихвінський — пров. Тиврівський

пров. Тобольський — пров. Слуцький

пров. Тульський — пров. Супійський

пров. Холмогорський — пров. Ольвійський

Дарницький район

вул. Россошанська — вул. Отамана Зеленого

пров. Славгородський — пров. Тростянецький

пров. Чехова 1-ий — пров. Отаманський

пров. Чехова 2-ий — пров. Березівський

Деснянський район

вул. Кисловодська — вул. Миргородська

вул. Мічуріна — вул. Ягеллонська

вул. Натана Рибака — вул. Святодухівська

вул. Нахімова — вул. Квартальна

вул. Сєдова — вул. Чорторийська

пров. Кантемирівський — пров. Корецький

пров. Кисловодський — пров. Моршинський

пров. Кузбаський — пров. Токмацький

пров. Магнітогорський — пров. Херсонський

просп. Володимира Маяковського — просп. Червоної Калини

Дніпровський район

вул. Валентина Сєрова — вул. Сірожупанників

вул. Волховська — вул. Енергодарська

вул. Генерала Жмаченка — вул. Князя Романа Мстиславича

вул. Двінська — вул. Дністерська

вул. Івана Сергієнка — вул. Пластова

вул. Калачівська — вул. Слобожанська

вул. Лобачевського — вул. Княгині Інгігерди

вул. Таганрозька — вул. Князя Любарта

пров. Астраханський — пров. Князя Ярополка Святославича

пров. Волховський — пров. Томаківський

пров. Карельський — пров. Фінський

пров. Таганрозький — пров. Скадовський

Оболонський район

вул. Кемеровська — вул. Гетьмана Данили Апостола

вул. Маршала Малиновського — вул. Героїв полку «Азов».

вул. Мічуріна — вул. Микільсько-Хутірська

пл. Тульська — пл. Героїв УПА

Печерський район

вул. Тимірязєвська та пров. Тимірязєвський — вул. Садово-Ботанічна та пров. Садово-Ботанічний

пров. Добролюбова — пров. Паризький

тупик Тверський — тупик Фортечний

Подільський район

вул. Вітчизняна — вул. Опільська

вул. Водників — вул. Свитязька

вул. Кареловська — вул. Луки Долинського

вул. Лодигіна — вул. Тараса Трясила

вул. Осиповського — вул. Байди-Вишневецького

пров. Лодигіна — пров. Дендрологічний

вул. Ростовська — вул. Луцька

пров. Тагільський — пров. Бойківський

пров. Цимлянський — пров. Ромський

вул. Червонопільська — вул. Перемишльська

вул. Яблочкова — вул. Гетьмана Павла Бута

Святошинський район

вул. Бударіна — вул. Українського відродження

пров. Жовтневий — пров. Сиванівський

вул. Маршала Бірюзова — вул. Вербівська

вул. Москворецька — вул. Збруцька

вул. Генерала Пухова — вул. Князя Всеволода Ярославича

вул. Івана Улітіна — вул. Улицька

Солом'янський район

вул. Агітаторська — вул. Видова

вул. Академіка Каблукова — вул. Віталія Скакуна

вул. Бориса Гаріна — вул. Дачна

вул. Брянська — вул. Богодухівська

вул. Героїв війни — вул. Українських повстанців

вул. Глінки — вул. Максима Березовського

вул. Дежнєва — вул. Миколи Миклухи-Маклая

вул. Карла Маркса — вул. Гуцульська

вул. Мічуріна — вул. Морських піхотинців

вул. Можайська — вул. Сім’ї Житецьких

вул. Новгородська — вул. Новгород-Сіверська

вул. Пітерська — вул. Лондонська

вул. Ползунова — вул. Січеславська

вул. Радищева — вул. Волноваська

вул. Саврасова — вул. Костопалівська

вул. Світлогірська — вул. Світлодарська

вул. Смоленська — вул. Сім’ї Бродських

пров. Виборзький — пров. Попаснянський

пров. Дежнєва — пров. Сіверсько-Донецький

пров. Червоний — пров. Князя Володимира Ольґердовича

Шевченківський район

вул. Гончарова — вул. Брюссельська

вул. Орловська — вул. Олешківська

вул. Ставропольська та пров. Ставропольський — вул. Вовчогірська та пров. Вовчогірський

вул. Уссурійська та пров. Уссурійський — вул. Зеленого Клину та пров. Зеленого Клину

пров. Шишкінський — пров. Іллі Рєпіна

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