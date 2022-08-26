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Які вулиці у Києві перейменують: перелік майже 100 об'єктів
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У столиці в рамках дерусифікації перейменують низку вулиць та об'єктів. Читайте далі – розповідаємо, які локації у Києві отримають нові назви.
Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічити пам'ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", – коментує мер.
Також він зазначив, що процес перейменування в Києві ще триває, але депутати працюватимуть і надалі, щоб закінчити процес дерусифікації.
Список перейменованих локацій у Києві:
Голосіївський район
- вул. Байкальська — вул. Мелітопольська
- вул. Балакірева — вул. Івана Підкови
- вул. Єнісейська — вул. Бузька
- вул. Камишинська — вул. Покільська
- вул. Маршала Конєва — вул. Самійла Кішки
- вул. Маршала Якубовського — вул. Героїв Маріуполя
- вул. Плещеєва — вул. Ходосівська
- вул. Римського-Корсакова — вул. Римська
- вул. Волзька та пров. Волзький — вул. Гайдамацька та пров. Гайдамацький
- вул. Псковська та пров. Псковський — вул. Почаївська та пров. Почаївський
- вул. Тихорецька та пров. Тихорецький — вул. та пров. Семена Палія
- вул. Уральська та пров. Уральський — вул. Чумацька та пров. Чумацький
- пров. Кіровоградський — пров. Кропивницький
- пров. Маршала Говорова — пров. Камінь-Каширський
- пров. Серпуховський — пров. Свалявський
- пров. Столєтова — пров. Галшки Гулевичівни
- пров. Тихвінський — пров. Тиврівський
- пров. Тобольський — пров. Слуцький
- пров. Тульський — пров. Супійський
- пров. Холмогорський — пров. Ольвійський
Дарницький район
- вул. Россошанська — вул. Отамана Зеленого
- пров. Славгородський — пров. Тростянецький
- пров. Чехова 1-ий — пров. Отаманський
- пров. Чехова 2-ий — пров. Березівський
Деснянський район
- вул. Кисловодська — вул. Миргородська
- вул. Мічуріна — вул. Ягеллонська
- вул. Натана Рибака — вул. Святодухівська
- вул. Нахімова — вул. Квартальна
- вул. Сєдова — вул. Чорторийська
- пров. Кантемирівський — пров. Корецький
- пров. Кисловодський — пров. Моршинський
- пров. Кузбаський — пров. Токмацький
- пров. Магнітогорський — пров. Херсонський
- просп. Володимира Маяковського — просп. Червоної Калини
Дніпровський район
- вул. Валентина Сєрова — вул. Сірожупанників
- вул. Волховська — вул. Енергодарська
- вул. Генерала Жмаченка — вул. Князя Романа Мстиславича
- вул. Двінська — вул. Дністерська
- вул. Івана Сергієнка — вул. Пластова
- вул. Калачівська — вул. Слобожанська
- вул. Лобачевського — вул. Княгині Інгігерди
- вул. Таганрозька — вул. Князя Любарта
- пров. Астраханський — пров. Князя Ярополка Святославича
- пров. Волховський — пров. Томаківський
- пров. Карельський — пров. Фінський
- пров. Таганрозький — пров. Скадовський
Оболонський район
- вул. Кемеровська — вул. Гетьмана Данили Апостола
- вул. Маршала Малиновського — вул. Героїв полку «Азов».
- вул. Мічуріна — вул. Микільсько-Хутірська
- пл. Тульська — пл. Героїв УПА
Печерський район
- вул. Тимірязєвська та пров. Тимірязєвський — вул. Садово-Ботанічна та пров. Садово-Ботанічний
- пров. Добролюбова — пров. Паризький
- тупик Тверський — тупик Фортечний
Подільський район
- вул. Вітчизняна — вул. Опільська
- вул. Водників — вул. Свитязька
- вул. Кареловська — вул. Луки Долинського
- вул. Лодигіна — вул. Тараса Трясила
- вул. Осиповського — вул. Байди-Вишневецького
- пров. Лодигіна — пров. Дендрологічний
- вул. Ростовська — вул. Луцька
- пров. Тагільський — пров. Бойківський
- пров. Цимлянський — пров. Ромський
- вул. Червонопільська — вул. Перемишльська
- вул. Яблочкова — вул. Гетьмана Павла Бута
Святошинський район
- вул. Бударіна — вул. Українського відродження
- пров. Жовтневий — пров. Сиванівський
- вул. Маршала Бірюзова — вул. Вербівська
- вул. Москворецька — вул. Збруцька
- вул. Генерала Пухова — вул. Князя Всеволода Ярославича
- вул. Івана Улітіна — вул. Улицька
Солом'янський район
- вул. Агітаторська — вул. Видова
- вул. Академіка Каблукова — вул. Віталія Скакуна
- вул. Бориса Гаріна — вул. Дачна
- вул. Брянська — вул. Богодухівська
- вул. Героїв війни — вул. Українських повстанців
- вул. Глінки — вул. Максима Березовського
- вул. Дежнєва — вул. Миколи Миклухи-Маклая
- вул. Карла Маркса — вул. Гуцульська
- вул. Мічуріна — вул. Морських піхотинців
- вул. Можайська — вул. Сім’ї Житецьких
- вул. Новгородська — вул. Новгород-Сіверська
- вул. Пітерська — вул. Лондонська
- вул. Ползунова — вул. Січеславська
- вул. Радищева — вул. Волноваська
- вул. Саврасова — вул. Костопалівська
- вул. Світлогірська — вул. Світлодарська
- вул. Смоленська — вул. Сім’ї Бродських
- пров. Виборзький — пров. Попаснянський
- пров. Дежнєва — пров. Сіверсько-Донецький
- пров. Червоний — пров. Князя Володимира Ольґердовича
Шевченківський район
- вул. Гончарова — вул. Брюссельська
- вул. Орловська — вул. Олешківська
- вул. Ставропольська та пров. Ставропольський — вул. Вовчогірська та пров. Вовчогірський
- вул. Уссурійська та пров. Уссурійський — вул. Зеленого Клину та пров. Зеленого Клину
- пров. Шишкінський — пров. Іллі Рєпіна
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