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Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими хітами та кліпами, які точно припадуть до душі. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень літа!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий альбом американських інді-рокерів Remo Drive та свіжий кліп Crown The Empire​. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Remo Drive - "The Truth" (Full Album Stream)
  • Remo Drive - "Shakin'" (Full Album Stream)
  • Remo Drive - "Separate Beds" (Full Album Stream)
  • Remo Drive - "Ezra and Marla" (Full Album Stream)
  • Remo Drive - "Dog" (Full Album Stream)
  • Remo Drive - "The Devil" (Full Album Stream)
  • Remo Drive - "Halos" (Full Album Stream)
  • Remo Drive - "Mirror" (Full Album Stream)
  • Plague Vendor - "Nothing's Wrong" (Lyric Video)
  • Plague Vendor - "White Wall" (Lyric Video)
  • Plague Vendor - "In My Pocket" (Lyric Video)
  • Plague Vendor - "Night Sweats" (Lyric Video)
  • Plague Vendor - "Snakeskin Boots" (Lyric Video)
  • Plague Vendor - "Pain In My Heart" (Lyric Video)
  • dying in designer - Pull It (Official Music Video)
  • The Dangerous Summer - Starting Over / Slow Down (Visual)
  • The HU - Shoog Shoog (Official Lyric Video)
  • Osatia - Lose My Number (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Torments - Current (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Keepsake - Grey (feat. Alex Tovell) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Time, The Valuator - Vibrant (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Dream Awake - Heritage (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Pridelands - Dark Sources (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Cemetery Drive - Feeling Lost (Official Music Video)
  • Aviations - Tornado - (Official Music Video)
  • DUNE RATS – No Plans (Official Video)
  • Make Them Suffer - Hollowed Heart
  • Crown The Empire - Sudden Sky (Official Music Video)
  • NIGHT RIOTS - Tokyo Diamond Eyes
  • Cursed Earth - Burn
  • Northlane - Talking Heads
  • UNEARTH - Incinerate (OFFICIAL VIDEO)
  • Solence - Heavy Rain [OFFICIAL VIDEO]
  • You Me At Six - [I O U] (Official Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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