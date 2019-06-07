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Мадонна показала кліп про відступників і жорстоке суспільство

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Кадр з моторошного кліпу - фото 1
Кадр з моторошного кліпу / Stereogum

Відео на пісню Dark Ballet презентовано Мадонною і травесті-репером Міккі Бланко для альбому Madame X. Дивіться новинку та насолоджуйтеся музикою!

Реліз платівки Мадонни відбудеться 14 червня цього року.

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У кліпі Мадонна посилається на ранній період рабовласницького ладу, коли вкрай релігійні європейці перевозили тубільців-язичників з Африки, і силою привчали до християнства. У дуже емоційному відеоряді Бланко і Мадонна продемонстрували жахи, які в ті часи переслідували чорношкірих.

До слова, Бланко є одним з найпомітніших борців за права ЛГБТ-спільноти в індустрії хіп-хопу, і кліп для нього має символічне значення. "Я ходив по цій землі, чорній, що належить до квір-спільноти та ВІЛ-позитивна, але жодна образа на мою адресу не була такою сильною, як та надія, яку я ношу в собі", – цитата Бланко в кінці ролика.

Дивитися онлайн кліп Madonna Dark Ballet:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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