Сучасний рок: найкрутіші нові пісні за тиждень

Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за другий тиждень травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжі кавери на популярні треки, кліп на Bring Me The Horizon - mother tongue, а також новий ліричний альбом " Age of Unreason" від Денні Ворснопа, вокаліста AA. Насолоджуйтесь:

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Skillet - Legendary (Lyric Video)

Emarosa - Get Back Up (Official Music Video)

Locket - Out of Sight (Official Music Video)

Volumes - Until The End (Official Music Video)

Stray From The Path - First World Problem Child ft. Sam Carter [Official Live Video]

Cursed Earth - Torch

Le Butcherettes - mother/HOLDS ft. Alice Bag (Official Music Video)

Teenage Wrist - "Sparkle/Fade" (Full Album Stream)

Teenage Wrist - "Mary" (Full Album Stream)

Teenage Wrist - "Believe In The Wrong Things" (Full Album Stream)

Defeater - "List & Heel" (Lyric Video)

Plague Vendor - "Let Me Get High\Low" (Lyric Video)

Defeater - "All Roads" (Full Album Stream)

Defeater - "The Worst Of Fates" (Lyric Video)

Defeater - "Atheists In Foxholes" (Lyric Video)

Defeater - "No Man Born Evil" (Full Album Stream)

Defeater - "No Guilt" (Full Album Stream)

Defeater - "Dealer / Debtor" (Full Album Stream)

Defeater - "Desperate" (Lyric Video)

Defeater - "Hourglass" (Full Album Stream)

Viridian - Strain (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Breather - Hollow (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Breather - The Blue (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

DANNY WORSNOP - Tomorrow

DANNY WORSNOP - Heaven is a Long Way Down

DANNY WORSNOP - Edge of Goodbye

DANNY WORSNOP - Tell Her

DANNY WORSNOP - I've Been Down

DANNY WORSNOP - Keep On Lovin

DANNY WORSNOP - Am I A Fool

DANNY WORSNOP - At The Time

DANNY WORSNOP - Ain't Feelin Sorry

Old Town Road - Lil Nas X (Rock/Metal Cover) Fame On Fire

Bring Me The Horizon - mother tongue (Official Video)

