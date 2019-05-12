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Сучасний рок: найкрутіші нові пісні за тиждень
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Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за другий тиждень травня 2019!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжі кавери на популярні треки, кліп на Bring Me The Horizon - mother tongue, а також новий ліричний альбом " Age of Unreason" від Денні Ворснопа, вокаліста AA. Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Skillet - Legendary (Lyric Video)
- Emarosa - Get Back Up (Official Music Video)
- Locket - Out of Sight (Official Music Video)
- Volumes - Until The End (Official Music Video)
- Stray From The Path - First World Problem Child ft. Sam Carter [Official Live Video]
- Cursed Earth - Torch
- Le Butcherettes - mother/HOLDS ft. Alice Bag (Official Music Video)
- Teenage Wrist - "Sparkle/Fade" (Full Album Stream)
- Teenage Wrist - "Mary" (Full Album Stream)
- Teenage Wrist - "Believe In The Wrong Things" (Full Album Stream)
- Defeater - "List & Heel" (Lyric Video)
- Plague Vendor - "Let Me Get High\Low" (Lyric Video)
- Defeater - "All Roads" (Full Album Stream)
- Defeater - "The Worst Of Fates" (Lyric Video)
- Defeater - "Atheists In Foxholes" (Lyric Video)
- Defeater - "No Man Born Evil" (Full Album Stream)
- Defeater - "No Guilt" (Full Album Stream)
- Defeater - "Dealer / Debtor" (Full Album Stream)
- Defeater - "Desperate" (Lyric Video)
- Defeater - "Hourglass" (Full Album Stream)
- Viridian - Strain (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Breather - Hollow (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Breather - The Blue (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- DANNY WORSNOP - Tomorrow
- DANNY WORSNOP - Heaven is a Long Way Down
- DANNY WORSNOP - Edge of Goodbye
- DANNY WORSNOP - Tell Her
- DANNY WORSNOP - I've Been Down
- DANNY WORSNOP - Keep On Lovin
- DANNY WORSNOP - Am I A Fool
- DANNY WORSNOP - At The Time
- DANNY WORSNOP - Ain't Feelin Sorry
- Old Town Road - Lil Nas X (Rock/Metal Cover) Fame On Fire
- Bring Me The Horizon - mother tongue (Official Video)
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