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Сучасний рок: найкрутіші нові пісні за тиждень

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за другий тиждень травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою свіжі кавери на популярні треки, кліп на Bring Me The Horizon - mother tongue, а також новий ліричний альбом " Age of Unreason" від Денні Ворснопа, вокаліста AA. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Skillet - Legendary (Lyric Video)
  • Emarosa - Get Back Up (Official Music Video)
  • Locket - Out of Sight (Official Music Video)
  • Volumes - Until The End (Official Music Video)
  • Stray From The Path - First World Problem Child ft. Sam Carter [Official Live Video]
  • Cursed Earth - Torch
  • Le Butcherettes - mother/HOLDS ft. Alice Bag (Official Music Video)
  • Teenage Wrist - "Sparkle/Fade" (Full Album Stream)
  • Teenage Wrist - "Mary" (Full Album Stream)
  • Teenage Wrist - "Believe In The Wrong Things" (Full Album Stream)
  • Defeater - "List & Heel" (Lyric Video)
  • Plague Vendor - "Let Me Get High\Low" (Lyric Video)
  • Defeater - "All Roads" (Full Album Stream)
  • Defeater - "The Worst Of Fates" (Lyric Video)
  • Defeater - "Atheists In Foxholes" (Lyric Video)
  • Defeater - "No Man Born Evil" (Full Album Stream)
  • Defeater - "No Guilt" (Full Album Stream)
  • Defeater - "Dealer / Debtor" (Full Album Stream)
  • Defeater - "Desperate" (Lyric Video)
  • Defeater - "Hourglass" (Full Album Stream)
  • Viridian - Strain (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Breather - Hollow (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Breather - The Blue (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • DANNY WORSNOP - Tomorrow
  • DANNY WORSNOP - Heaven is a Long Way Down
  • DANNY WORSNOP - Edge of Goodbye
  • DANNY WORSNOP - Tell Her
  • DANNY WORSNOP - I've Been Down
  • DANNY WORSNOP - Keep On Lovin
  • DANNY WORSNOP - Am I A Fool
  • DANNY WORSNOP - At The Time
  • DANNY WORSNOP - Ain't Feelin Sorry
  • Old Town Road - Lil Nas X (Rock/Metal Cover) Fame On Fire
  • Bring Me The Horizon - mother tongue (Official Video)

Читайте також: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди: слухайте нову ліричну пісню українського гурту

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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