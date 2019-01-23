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Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото

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Повеглія двічі ставав притулком для хворих на чуму - фото 1
Повеглія двічі ставав притулком для хворих на чуму / Travel Monk

Це місце часто називають Кривавий острів. Багато хто стверджує, що бачили тут безліч привидів.

У кожної людини Венеція асоціюється з гондолами, каналами, водою, карнавалами, масками. Але це місто не таке просте і привітне, як здається на перший погляд: навіть у ньому є свої містичні таємниці.

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В лагуні є невеликий безлюдний острівець Повеглія, який цілодобово охороняє морський патруль, а будь-кому сторонньому вхід туди заборонений.

Повеглія отримав настільки похмуру славу, бо двічі ставав притулком для хворих на чуму: в 1348 і 1630 роках. Про жахи того часу багато сказано і ще більше написано, але уявити весь жах реальної історії сучасній людині буде важко, та й моторошно. На цьому острові нещасних хворих або відразу закопували в землю або спалювали на гігантських вогнищах в надії зупинити хворобу...

Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото - фото 303170

Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото - фото 303171

Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото - фото 303172

Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото - фото 303173

Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото - фото 303174

Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото - фото 303175

Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото - фото 303176

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Джерело: imgur
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