Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото

Це місце часто називають Кривавий острів. Багато хто стверджує, що бачили тут безліч привидів.

У кожної людини Венеція асоціюється з гондолами, каналами, водою, карнавалами, масками. Але це місто не таке просте і привітне, як здається на перший погляд: навіть у ньому є свої містичні таємниці.

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В лагуні є невеликий безлюдний острівець Повеглія, який цілодобово охороняє морський патруль, а будь-кому сторонньому вхід туди заборонений.

Повеглія отримав настільки похмуру славу, бо двічі ставав притулком для хворих на чуму: в 1348 і 1630 роках. Про жахи того часу багато сказано і ще більше написано, але уявити весь жах реальної історії сучасній людині буде важко, та й моторошно. На цьому острові нещасних хворих або відразу закопували в землю або спалювали на гігантських вогнищах в надії зупинити хворобу...

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