Нас не перемогти! 6-річний хлопчик з Сумщини віддав ЗСУ свій квадрокоптер

На Сумщині 6-річний хлопчик передав Збройним Силам України свій подарунок до дня народження – квадрокоптер. Такий вчинок дитини розчулив навіть чоловіків!

Про це розповіли в Освітньому центрі Верховної Ради у Telegram-каналі.

Це важливо: 5-річна дівчинка стала героїнею інтерактивної обкладинки журналу Time

Зазначається, що хлопчик давно мріяв про квадрокоптер і нарешті отримав його у подарунок від тата на день народження. Розуміючи, що нашим воїнам такий дрон більш потрібний зараз, юний українець вирішив передати його ЗСУ.

"На зустріч до міського голови Віктора Лехмана завітав шестирічний хлопчик. Маленький українець, але з великим серцем", – йдеться у повідомленні. На сторінці Кролевецької міської ради також показали фото хлопчика, який вирішив зробити свій внесок у майбутню перемогу.

6-річний хлопчик з Сумщини віддав ЗСУ свій квадрокоптер

І ще: Ярмоленко після матчу з Севільєю підійшов до українських вболівальників: відео до сліз