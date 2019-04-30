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Сучасні телевізори навчилися змінювати орієнтацію

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Представлено телевізори, які змінюють орієнтацію - фото 1
Представлено телевізори, які змінюють орієнтацію / theverge

Компанія Samsung представила революційний 43-дюймовий телевізор Sero, розроблений з урахуванням переваг покоління мілленіалів. Особливістю новинки є його зміна орієнтації з горизонтальної на вертикальну.

Ідея зміни орієнтації полягає в тому, що в інтернеті останнім часом завантажують дуже багато відео, знятих вертикально. Samsung Sero розроблений для того, щоб спонукати молодь проектувати зображення своїх смартфонів на телевізор і дивитися на ньому зняті відеоролики у вертикальному положенні.

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Samsung Sero

Samsung Sero оснащений 4,1-канальним динаміком потужністю 60 Вт, вбудованою підставкою і мінімалістичним дизайном задньої частини. Виробник сподівається, що цей телевізор буде функціонувати як музичний центр для потокової передачі музики, а також естетично прикрашати приміщення.

Зміна орієнтації розкриває ширшу сферу застосування телевізора – він може також служити величезною цифровою фоторамкою або музичним візуалізатором, а також голосовим помічником Samsung Bixby.

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Samsung Sero
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Samsung Sero

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Джерело: theverge
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