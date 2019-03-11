Сучасні пісні: найкраща поп-музика за тиждень для вдалого дня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за перший тиждень весни вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за третій тиждень лютого разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

The Chemical Brothers - We've Got To Try

Mustard, Migos - Pure Water

Billie Eilish - wish you were gay

Rita Ora - Only Want You (feat. 6LACK) [Official Video]

Delacey - My Man (Official Lyric Video)

Sarah P. - Maenads (Official Video)

Carly Rae Jepsen - Now That I Found You [Audio]

Noah Kahan - Mess (Audio)

LÉON - Pink (Audio)

Hozier - Nobody (Official Audio)

Joel Adams - A Big World (Lyric Video)

Stephen Puth - Half Gone

A R I Z O N A - Find Someone [Official Music Video]

3LAU & Justin Caruso ft. Iselin - Better With You [Lyric Video]

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