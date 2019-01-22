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Сучасне побачення наосліп розвеселило Reddit: відеофакт

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Побачення наосліп не вдалось - фото 1
Побачення наосліп не вдалось

У мережі не можуть втримати сміх від епічного побачення "наосліп". Сподіваємось, у вас такого не траплялось!

Користувач з ніком azgrunt поділився на платформі Reddit відео з побаченням наосліп, яке одразу ж опинилось у трендах. За короткий час допис побачили понад 87 тис. осіб, а ще більш як 1,8 тис. залишили коментарі. А все тому, що це "приголомшливе побачення наосліп", як зазначив автор. Щоправда, важко не помітити сарказм, зважаючи на вираз обличчя дівчини та дуже зайнятого грою на смартфоні хлопця у типовому светрі задрота.

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Awesome blind date from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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