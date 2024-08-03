Про ностальгію за минулим: Jerry Heil та Володимир Дантес презентували спільний трек

Українські артисти Jerry Heil та Володимир Дантес презентували дуетну композицію "Губи у губах". В однойменному кліпі розповідають про теплі спогади юності.

Вперше трек "Губи у губах" прозвучав два тижні тому під час виступу Дантеса на Atlas Weekend. Авторкою тексту стала Jerry Heil.

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За словами виконавиці, на написання її надихнули стали теплі спогади про юність.

Хотілося нагадати про безтурботні часи, коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому. Літо, яке здавалося нескінченним, літні табори, перші поцілунки, бійки за клубом, свобода і відчуття, що все життя попереду, коли позаду лише батьківський дім, з якого прагнеш вислизнути, – зазначає вона.

У композиції оспівується ностальгія за втраченим минулим і розкриваються найяскравіші барви щасливої юності, сповненої свободи та легкості.

Володимир Дантес додає, що трек "Губи у губах" – це рефлексія емоцій та почуттів, які йому добре знайомі.

Моя творчість – це сам я, моя музика – це відображення історій, що пережив я... Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала можливість створити спільну пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз, – додав він.

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