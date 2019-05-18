На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
-
- 70
Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень травня 2019!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою піано-версію чудового треку від Shinedown, а також новий альбом Florescence від Eat Your Heart Out . Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Slipknot - Unsainted [OFFICIAL VIDEO]
- John Floreani - Oh Brother (Official Music Video)
- Have Mercy - Clair (Visual)
- Between You & Me - Famous (Official Music Video)
- Eat Your Heart Out - Closer To The Sun (Official Music Video)
- Grayscale - Painkiller Weather (Official Music Video)
- Eat Your Heart Out - Daydream (Audio)
- Eat Your Heart Out - Heavy with Envy (Audio)
- Eat Your Heart Out - Constellations (Audio)
- Eat Your Heart Out - Blinded (Audio)
- Eat Your Heart Out - Same Stars (Audio)
- Eat Your Heart Out - Nowhere (Audio)
- Eat Your Heart Out - Pear Tree (Audio)
- Eat Your Heart Out - Cold Hands (Audio)
- Capstan - Stars Before The Sun (Guitar Playthrough)
- Remo Drive - "Around the Sun"
- Justin Courtney Pierre - "Sooner"
- Hawthorne Heights "Starlighter (Echo, Utah)" Official Music Video
- The Beautiful Monument - Stay (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Breather - Your Body Separates (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- The Darkest Moment - Weakest Condition (feat. Telle Smith of The Word Alive) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Sleep Talk - The Sun [Official Music Video]
- STARBENDERS - London (Official Music Video)
- AVIANA - My Worst Enemy (OFFICIAL VIDEO)
- HELLYEAH - Welcome Home (Official Music Video)
- As Cities Burn "Hollowed Out"
- All Get Out "First Contact" (Northport Sessions)
- Shinedown - GET UP (Piano Version) [Official Video]
- Biffy Clyro - Balance, Not Symmetry (From The Original Motion Picture Soundtrack) (Official Video)
- Poets of the Fall - The Sweet Escape (Official Video w/ Lyrics)
Зацініть також: Новий альбом Rammstein: слухайте всі пісні онлайн
-
17:21Науковці розповіли, чому не варто стримувати своїх емоцій на роботі
-
16:53Зливи і спека: прогноз погоди на 19 травня
-
16:24Для легких мандрівок: у Римі пропонують залишати багаж у магазинах
-
15:50Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
-
15:22Богемні автомобілі: довоєнну марку Austro-Daimler планують відродити
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:52Банани і панди: дивний кліп Джастіна Бібера та Еда Ширана став хітом
-
14:24Зміна клімату Землі перетворили на музику, і її потрібно послухати
-
14:00Холостяк 9 сезон: відомо, які дівчата пройшли у фінал шоу 2019
-
13:51Як правильно вимірювати тиск: відповідь медиків
-
13:23Meizu збирається випустити конкурента Xiaomi Mi9 SE
-
13:00Игра престолов 8 сезон 6 серия: где и когда смотреть онлайн финал сериала
-
12:52В Амстердамі Airbnb поселив туриста в контейнері: промовисті фото
-
12:24Євробачення 2019: Google спрогнозував переможця
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00Гра престолів 8 сезон 6 серія: де і коли дивитися онлайн фінал серіалу
-
11:52Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом
-
11:23Рекорд швидкості на піску спробують побити за допомогою Porsche 911
-
11:00Чому яблука необхідно їсти щодня
-
10:45Євробачення 2019: коли і де дивитися фінал конкурсу онлайн
-
10:25З Днем ангела Ірини: прикольні смс привітання Ірі з іменинами
-
10:07П'ять причин появи сивини у ранньому віці
-
09:51Яку погоду очікувати в Україні 18 травня
-
09:24Xiaomi готує оновлення свого найбюджетнішого смартфона
-
08:59Тіна Кароль вразила мережу пікантним кадром
-
15:50Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
-
12:24Євробачення 2019: Google спрогнозував переможця
-
09:51Яку погоду очікувати в Україні 18 травня
- 17 травня
-
22:535 типів людей, від яких слід триматися якомога далі
-
20:15Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку
-
18:00Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні
-
00:05Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
- 16 травня
-
22:00ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня
-
18:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
-
16:51Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал