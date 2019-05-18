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Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою піано-версію чудового треку від Shinedown, а також новий альбом Florescence від Eat Your Heart Out . Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Slipknot - Unsainted [OFFICIAL VIDEO]
  • John Floreani - Oh Brother (Official Music Video)
  • Have Mercy - Clair (Visual)
  • Between You & Me - Famous (Official Music Video)
  • Eat Your Heart Out - Closer To The Sun (Official Music Video)
  • Grayscale - Painkiller Weather (Official Music Video)
  • Eat Your Heart Out - Daydream (Audio)
  • Eat Your Heart Out - Heavy with Envy (Audio)
  • Eat Your Heart Out - Constellations (Audio)
  • Eat Your Heart Out - Blinded (Audio)
  • Eat Your Heart Out - Same Stars (Audio)
  • Eat Your Heart Out - Nowhere (Audio)
  • Eat Your Heart Out - Pear Tree (Audio)
  • Eat Your Heart Out - Cold Hands (Audio)
  • Capstan - Stars Before The Sun (Guitar Playthrough)
  • Remo Drive - "Around the Sun"
  • Justin Courtney Pierre - "Sooner"
  • Hawthorne Heights "Starlighter (Echo, Utah)" Official Music Video
  • The Beautiful Monument - Stay (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Breather - Your Body Separates (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • The Darkest Moment - Weakest Condition (feat. Telle Smith of The Word Alive) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Sleep Talk - The Sun [Official Music Video]
  • STARBENDERS - London (Official Music Video)
  • AVIANA - My Worst Enemy (OFFICIAL VIDEO)
  • HELLYEAH - Welcome Home (Official Music Video)
  • As Cities Burn "Hollowed Out"
  • All Get Out "First Contact" (Northport Sessions)
  • Shinedown - GET UP (Piano Version) [Official Video]
  • Biffy Clyro - Balance, Not Symmetry (From The Original Motion Picture Soundtrack) (Official Video)
  • Poets of the Fall - The Sweet Escape (Official Video w/ Lyrics)

Зацініть також: Новий альбом Rammstein: слухайте всі пісні онлайн

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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