Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня

Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою піано-версію чудового треку від Shinedown, а також новий альбом Florescence від Eat Your Heart Out . Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Slipknot - Unsainted [OFFICIAL VIDEO]

John Floreani - Oh Brother (Official Music Video)

Have Mercy - Clair (Visual)

Between You & Me - Famous (Official Music Video)

Eat Your Heart Out - Closer To The Sun (Official Music Video)

Grayscale - Painkiller Weather (Official Music Video)

Eat Your Heart Out - Daydream (Audio)

Eat Your Heart Out - Heavy with Envy (Audio)

Eat Your Heart Out - Constellations (Audio)

Eat Your Heart Out - Blinded (Audio)

Eat Your Heart Out - Same Stars (Audio)

Eat Your Heart Out - Nowhere (Audio)

Eat Your Heart Out - Pear Tree (Audio)

Eat Your Heart Out - Cold Hands (Audio)

Capstan - Stars Before The Sun (Guitar Playthrough)

Remo Drive - "Around the Sun"

Justin Courtney Pierre - "Sooner"

Hawthorne Heights "Starlighter (Echo, Utah)" Official Music Video

The Beautiful Monument - Stay (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Breather - Your Body Separates (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Darkest Moment - Weakest Condition (feat. Telle Smith of The Word Alive) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Sleep Talk - The Sun [Official Music Video]

STARBENDERS - London (Official Music Video)

AVIANA - My Worst Enemy (OFFICIAL VIDEO)

HELLYEAH - Welcome Home (Official Music Video)

As Cities Burn "Hollowed Out"

All Get Out "First Contact" (Northport Sessions)

Shinedown - GET UP (Piano Version) [Official Video]

Biffy Clyro - Balance, Not Symmetry (From The Original Motion Picture Soundtrack) (Official Video)

Poets of the Fall - The Sweet Escape (Official Video w/ Lyrics)

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