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Сучасна молодь: яка вона – цікаве дослідження

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Найбільш нетиповими якостями молоді назвали ощадливість і працьовитість - фото 1
Найбільш нетиповими якостями молоді назвали ощадливість і працьовитість / egemen

Опитування виявило головні відмінні риси сучасної молоді: товариськість, спортивність і матеріалізм.

Набір ключових якостей, притаманних сучасній молоді, залишається незмінним протягом останніх п'яти років.

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Суспільство, як і раніше, вважає молодь товариською (67%), спортивною (60%) і орієнтованою на матеріальні цінності частиною населення (82%).

При цьому перші дві якості частіше називають самі молоді люди. Близько половини опитаних вважають, що сучасній молоді властиві такі якості, як активність (48%), відкритість і ласкавість (47%). Думки про пасивність сьогоднішньої молоді дотримується 41% опитаних, причому найчастіше це представники старшого покоління. Про те, що молоді властиво зарозумілість, заявляють 38%.

Найбільш нетиповими якостями молоді назвали ощадливість, працьовитість, турботу про власне здоров'я, культурність і ввічливість, а також щирість і релігійність.

Молодь – майбутнє нашої країни - фото 337206
Молодь – майбутнє нашої країни

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Джерело: dailyrepublic
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