Сучасна готика: як виглядає житловий будинок у покинутій лондонській каплиці

Будівлі залишили її зовнішню форму, повністю змінивши внутрішні приміщення та облаштувавши додатковий цокольний поверх.

Покинуту каплицю на півдні Лондона перебудували під сучасне приватне житло. За реконструкцію відповідала архітектурна студія Craftworks, яка також розбудовувала чотири сусідні будівлі, що раніше належали монастирю.

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На цокольному поверсі влаштували чотири спальні, ванні кімнати і робочий кабінет, тоді як практично весь простір колишньої каплиці перетворився у кухню і їдальню відкритого планування.

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