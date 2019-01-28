Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Сучасна готика: як виглядає житловий будинок у покинутій лондонській каплиці

  • 46
Житловий будинок у покинутій каплиці - фото 1
Житловий будинок у покинутій каплиці / dezeen

Будівлі залишили її зовнішню форму, повністю змінивши внутрішні приміщення та облаштувавши додатковий цокольний поверх.

Покинуту каплицю на півдні Лондона перебудували під сучасне приватне житло. За реконструкцію відповідала архітектурна студія Craftworks, яка також розбудовувала чотири сусідні будівлі, що раніше належали монастирю.

І ще: У Лас-Вегасі відкрилася "намальована" каплиця

На цокольному поверсі влаштували чотири спальні, ванні кімнати і робочий кабінет, тоді як практично весь простір колишньої каплиці перетворився у кухню і їдальню відкритого планування.

Сучасна готика: як виглядає житловий будинок у покинутій лондонській каплиці - фото 304107

Сучасна готика: як виглядає житловий будинок у покинутій лондонській каплиці - фото 304104

Сучасна готика: як виглядає житловий будинок у покинутій лондонській каплиці - фото 304105

Сучасна готика: як виглядає житловий будинок у покинутій лондонській каплиці - фото 304106

Сучасна готика: як виглядає житловий будинок у покинутій лондонській каплиці - фото 304108

Читайте також: Як виглядає унікальний Музей тіла людини у Нідерландах

Джерело: dezeen
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31300
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161921
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура