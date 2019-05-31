Епічне відео: електричний Mini відбуксирував вантажний Boeing

Передсерійний прототип електричного Mini Cooper SE виступив у ролі аеродромного тягача й відбуксирував 150-тонний вантажний літак від пункту навантаження Франкфуртського аеропорту. Демонстрація можливостей машини стала частиною спільного проекту BMW Group і Lufthansa Cargo.

В опублікованому виробником ролику можна побачити, як електричний Mini буксирує той самий Boeing 777F, на борту якого торік відбулася презентація концепту BMW Vision iNEXT. Автомобіль трохи проїхав по території аеропорту у Франкфурті, а потім його завезли в літак.

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Виробництво серійного електрокара MINI Cooper SE почнеться в листопаді цього року. Модель будуть випускати на англійському заводі BMW в Оксфорді. MINI Cooper SE побудований на базі трьохдверного хетчбека і за попередньою інформацією, оснащений силовою установкою від BMW i3s: 184-сильний електромотор і батарея місткістю 42,2 кіловат-години. Без підзарядки електричний Mini зможе проїжджати близько 300 кілометрів.

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