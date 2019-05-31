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Електричний гіперкар Lotus показали на відео
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Компанія Lotus показала черговий тизер і назвала дату дебюту першого британського електричного гіперкара. Новинку, відому як Type 130, представлять 16 липня на спеціальному заході в Центральному Лондоні. Поставки перших машин покупцям почнуться у 2020 році.
Lotus Type 130 стане першою серійною моделлю британської марки, представленою після понад десятирічної перерви. Крім того, це буде найдинамічніша дорожня машина Lotus. Своє ім'я електричний гіперкар отримав на честь знакових історичних машин: першого автомобіля з композитним монококом Type 14 Elite 1957 року і Type 111 (Elise) з рамою з екструдованого алюмінієвого профілю.
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За попередньою інформацією, потужність силової установки Type 130 складе близько 1000 кінських сил. Її для Lotus розробила Williams Advanced Engineering. Прозорі кузовні панелі дозволять розглянути технічну начинку машини, буде комплекс активної аеродинаміки та висувні камери замість бічних дзеркал, як на McLaren Speedtail. Запас ходу Type 130 – 402 кілометри.
Усі 130 примірників Type 130 зберуть вручну на заводі Lotus в Норфолку, Англія. Поставки перших машин покупцям почнуться у 2020 році.
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