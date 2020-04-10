Субару чи Тесла? Американці називають дітей на честь автомобілів

У США батьки своїх новонароджених дітей все частіше називають на честь автомобільних марок. Мода на такі імена почалася ще 20 років тому. Але дізнайтеся, які ж "автомобільні" імена є найпопулярнішими сьогодні.

Мода на "автомобільні" імена почався ще з початку 2000-х років. За 20 років в країні 42 388 хлопчиків назвали Бентлі, 29 – Нісанами і Ягуарами, 7 – Мерседесами, 6 – Кадилак і 5 – Субару.

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З 2000 року з'явилися на світ 2910 дівчаток, яких батьки нарекли Лексусами, 2209 – Бентлі, 1395 дівчаток назвали Теслами, 133 – Ауді, 55 новонароджених отримали ім'я Астон та 23 – Феррарі.

Так, лідером за популярністю стало ім'я Бентлі для хлопчиків, для дівчаток – Тесла і Лексус.

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