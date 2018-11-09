Стюардеса відзначилася незвичайним вчинком заради чужої дитини

24-річна стюардеса Патріша Ограно під час польоту погодувала грудьми чужого голодного малюка.

За словами дівчини, вона працювала на рейсі Маніли-Філіппіни і в якийсь момент почула плач дитини на борту літака. Коли вона підійшла до матері, щоб запитати, чи все в порядку – виявилося, що у жінки закінчилися запаси молочної суміші.

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"У мене защеміло серце. Він був голодний, а в літаку не було молока крім того, що у моїх грудях. Я могла запропонувати його – і я це зробила. Дитина їла жадібно і потім заснув. В очах жінки я побачила величезну подяку", – розповіла дівчина.

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