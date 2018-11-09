Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Google налякав користувачів зображенням затонулого літака

  • 63
Google налякав користувачів - фото 1
Google налякав користувачів / telegraf

Житель Великобританії знайшов на картах Google літак, який нібито був під водою. Виявилося, подібні зображення викликані спотвореннями при супутникових фотографіях.

Англієць Роберт Мертон набрів у додатку Google Earth на зображення літака під водою поблизу берегів Шотландії.

І ще: У Перу чоловік дізнався про зраду дружини за допомогою Google Maps

Користувач звернувся до місцевого журнал, який зв'язався з представниками Google для з'ясування інформації. Як виявилося, подібні "артефакти" на електронних картах – не рідкість. Спотворення викликані особливостями створення великої безстикової фотографії поверхні Землі.

Спотворене зображення у додатку Google Earth - фото 287590
Спотворене зображення у додатку Google Earth

У Google розповіли, що фотографія будь-якої області на планеті виходить за рахунок об'єднання відразу декількох знімків – зроблених із супутників і за допомогою аерофотозйомки. Така технологія необхідна розробникам Google Earth для отримання чітких і різких тривимірних зображень без тіней і хмар.

Об’єкти, які швидко рухаються можуть створити ефект розмитості або напівпрозорої, тому і здається, що літак розташований під водою, хоча, насправді, він просто пролітав повз у момент фотографії.

Читайте також: На картах Google знайшли справжню мертву зону

Джерело: livescience
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5897
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811892
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози