Google налякав користувачів зображенням затонулого літака

Житель Великобританії знайшов на картах Google літак, який нібито був під водою. Виявилося, подібні зображення викликані спотвореннями при супутникових фотографіях.

Англієць Роберт Мертон набрів у додатку Google Earth на зображення літака під водою поблизу берегів Шотландії.

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Користувач звернувся до місцевого журнал, який зв'язався з представниками Google для з'ясування інформації. Як виявилося, подібні "артефакти" на електронних картах – не рідкість. Спотворення викликані особливостями створення великої безстикової фотографії поверхні Землі.

Спотворене зображення у додатку Google Earth

У Google розповіли, що фотографія будь-якої області на планеті виходить за рахунок об'єднання відразу декількох знімків – зроблених із супутників і за допомогою аерофотозйомки. Така технологія необхідна розробникам Google Earth для отримання чітких і різких тривимірних зображень без тіней і хмар.

Об’єкти, які швидко рухаються можуть створити ефект розмитості або напівпрозорої, тому і здається, що літак розташований під водою, хоча, насправді, він просто пролітав повз у момент фотографії.

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