Стюардеса сфотографувалася у незвичайній позі на борту і повеселила підписників

Зваблива італійська стюардеса знялася у незвичайній позі на борту літака і вразила шанувальників. Цікавим знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії стюардеса позує, забравшись у формі з короткою спідницею у відділення для ручної поклажі – видно тільки її стрункі ніжки у темних колготках та туфлях на підборах.

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"Упс, я зробила це знову", – підписала дівчина кадр.

Користувачі мережі у коментарях назвали фото красивим і смішним водночас та захопилися гнучкістю стюардеси. "Ось так ти збільшуєш соціальну дистанцію", "Мила фотографія", "Ніколи не зустрічав такого на борту, відмінні ноги!" – пишуть коментатори.

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