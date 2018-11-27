МАУ вводить новий клас обслуговування пасажирів

Українська авіакомпанія Міжнародні авіалінії України з 1 грудня вводить преміум-економ клас, який доступний тільки на маршрутах великої дальності, на середньомагістральних рейсах.

Квиток, куплений за тарифом преміум-економ, включатиме перевезення двох місць багажу по 23 кг кожне, ручної поклажі до 7 кг і додаткового предмета вагою до 5 кг з габаритами до 40х30х10 см. Про це повідомляє авіакомпанія на своїй офіційній Facebook-сторінці.

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До вильоту пасажири зможуть безкоштовно вибирати місце в салоні і реєструватися за 14 днів до вильоту. Реєстрація та друк посадкового талону в аеропорту будуть безкоштовні і доступні на стійках бізнес-класу, однак розміщення пасажирів відбуватиметься в салоні економ-класу.

Також тарифи преміум-економ включатимуть надання харчування, чаю, кави, соків, вина і пива в польоті. Крім того, не пізніше ніж за 36 годин до вильоту пасажир може безкоштовно замовити спеціальне харчування, яке буде надано взамін стандартного.

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