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Стюардеса розповіла, чому пасажирів роздивляються перед польотом

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Стюардеса розповіла, чому пасажирів роздивляються перед польотом - фото 1

При посадці на літак бортпровідники не лише вітають пасажирів, а й уважно їх розглядають, хоча й далеко не всі можуть це помітити. І це не просто через яскравий одяг чи зовнішність.

Стюардеса Кет Камалані активно веде профіль у ТікТок, де ділиться різноманітними деталями зі своєї роботи. Хоч зараз дівчина і в декреті, але це не робить її ролики менш цікавими. А одне з недавніх відео зібрало понад 1,5 млн переглядів!

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Річ у тому, що Кет пояснила, чому бортпровідники з усмішкою та вітаннями зустрічають кожного пасажира. Річ у тому, що в цей час працівники уважно оглядають всіх, намагаючись побачити не тільки щось підозріле, а й потенційних героїв.

"Це можуть бути військові, пожежники, медсестри та лікарі на випадок надзвичайної ситуації, приміром, екстреної посадки літака. Тоді ми будемо знати, хто на борту і хто може нам допомогти", – пояснила блогерка.

@katkamalani

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Хоч коментатори й пожартувати, що медики не літають у відпустку у своїх халатах, але Кет відзначила, що часто медпрацівники самі розповідають про місце роботи, щоб допомогти за потреби.

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