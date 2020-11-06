Стюардеса пояснила, навіщо бортпровідниці використовують червону помаду

Британська бортпровідниця Хізер Пул з 20-річним стажем роботи пояснила, навіщо стюардеси використовують яскраві тони червоної помади. За її словами, цей вибір не випадковий і не продиктований модою.

Так, помада, яку часто вибирають бортпровідниці для свого макіяжу, безпосередньо пов'язана з безпекою пасажирів літака. За словами Хізер Пул, яскравий колір допомагає зафіксувати увагу мандрівників в разі екстреної ситуації і буквально змушує їх "читати по губах". Таким чином вони здатні краще сприймати інформацію, яку намагається донести до них екіпаж.

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Дівчина також підкреслила, що недотримання правил макіяжу може обернутися для стюардес незворотними наслідками.

"Одна з моїх колег якось нанесла на губи нюдовий відтінок, а на наступний день не з'явилася на роботі. Ми й гадки не мали, звільнилася вона чи її вигнали", – розповіла бортпровідниця.

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