Крик 5: дивіться моторошний трейлер нової частини легендарного слешера

Кінокомпанія Paramount Pictures опублікувала фінальний трейлер продовження хорор-серії Крик. П'ятий фільм потрапить до кінотеатрів вже 14 січня.

Сюжет нової частини знову змусить повернутися до рідного міста Сідні Прескотт (Нів Кемпбелл), щоб розслідувати серію вбивств у Вудсбро. Режисерами виступили Меттью Беттінеллі та Тайлер Джіллетт, які зняли "Я йду шукати", пише screenrant.

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Як і більшість інших гучних переосмислень, Крик 5 успадкував ДНК франшизи, повертаючи знайомі обличчя разом з новачками. На жаль, режисера та продюсера Веса Крейвена більше немає з нами, але проєкт обіцяє з честю поставитися до нього.

У фільмі ми також побачимо Хейден Панеттьєр, яка грала в Крик 4 та знайома нам з гри Until Dawn. Перші глядачі відзначають, що сиквел вийшов добрим. Критики хвалять сюжетні повороти, криваві вбивства та те, як Крик міксує новий склад героїв зі знайомими персонажами.

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