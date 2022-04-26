Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року

  • 130
Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року - фото 1

Команда креативної агенції Banda, створила бренд Чорнобиля, який буде постійно змінюватися. Так вони хотіли показати спад роботи, адже у 2064 році АЕС повністю виведуть з експлуатації.

Banda створила логотип Чорнобиля, що зникає. Логотип в основі своїй має форму поверхні реактора, у якому стався вибух. За задумом команди зображення із кожним роком змінюється та поступово зникає. Останній рік, коли існуватиме логотип – 2064 рік. Тоді АЕС повністю виведуть з експлуатації.

І ще: Футболісти "Шахтаря" вийшли у футболках з фото 3-місячної дівчинки, яка загинула в Одесі

"Поки триває війна, ризики на АЕС дуже високі. Це стосується й інших атомних електростанцій на території України, які зараз знаходяться під постійною загрозою бомбардувань. Важливо нагадати про історію Чорнобиля, наслідки трагедії для всього світу та не допустити повторення", – коментують у Banda.

Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року - фото 504030

Брендинг для Чорнобильської зони нагадує про катастрофу 1986 року.

Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року - фото 504031

До теми: Люди зі сталі: Табаков присвятив нову пісню про Маріуполь його захисникам

пропозиції партнерів
Новини