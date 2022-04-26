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Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року
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Команда креативної агенції Banda, створила бренд Чорнобиля, який буде постійно змінюватися. Так вони хотіли показати спад роботи, адже у 2064 році АЕС повністю виведуть з експлуатації.
Banda створила логотип Чорнобиля, що зникає. Логотип в основі своїй має форму поверхні реактора, у якому стався вибух. За задумом команди зображення із кожним роком змінюється та поступово зникає. Останній рік, коли існуватиме логотип – 2064 рік. Тоді АЕС повністю виведуть з експлуатації.
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"Поки триває війна, ризики на АЕС дуже високі. Це стосується й інших атомних електростанцій на території України, які зараз знаходяться під постійною загрозою бомбардувань. Важливо нагадати про історію Чорнобиля, наслідки трагедії для всього світу та не допустити повторення", – коментують у Banda.
Брендинг для Чорнобильської зони нагадує про катастрофу 1986 року.
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