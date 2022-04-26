Футболісти "Шахтаря" вийшли у футболках з фото 3-місячної дівчинки, яка загинула в Одесі

Гравці донецького ФК "Шахтар" провели гру у Туреччині з "Антальяспором". Матч відбувся в пам'ять про 215 вбитих росіянами українських дітей. Футболісти вийшли у футболках, на яких був фотоспогад про 3-місячну Кіру, яку вбила російська ракета.

"Шахтар" вийшов на поле у футболках з принтом фотографії загиблої українки. На знимку – рука Валерії Глодан із бейджиком з пологового будинку про народження її доньки Кіри. Валерію, її 3-місячну доньку та її бабусю вбила російська ракета 23 квітня. Вони були у своїй квартирі в Одесі.

І ще: Розіграш касок: Притула зібрав 1,4 млн гривень за 12 годин

Усі кошти від цих матчів переказують на потреби українських громадян, волонтерських організацій, медиків та на допомогу українських дітей, які постраждали від війни.

Відомо, що до цього гравці вже виходили на благодійний матч проти "Фенербахче" у футболках із зображенням чотирирічної Аліси, яка знаходиться в бомбосховищі Маріуполя.

До теми: Укрпошта показала, яку марку випустить наступною (фото)