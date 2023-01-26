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Створили карту, на якій показують, де працюють термінали для розрахунку карткою
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Відтепер українці можуть бачити онлайн, де під час відключень світла працюють термінали для оплати банківською карткою. Запропонована карта охоплює всю територію України.
Дані карти "Лун Міста", яка показує, де можна розрахуватися карткою без електроенергії, оновлюються в реальному часі.
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На ній відображаються тільки останні транзакції через банківську картку Monobank, однак у закладах (кафе, магазини, аптеки, АЗС), зазначених на карті, можна розрахуватися будь-якою карткою.
Зібрали в реальному часі оновлення терміналів, які працюють навіть під час відключень світла, щоб можна було зайти й перевірити перед тим, як іти в супермаркет чи аптеку", – пишуть у "ЛУН Місто".
Якщо ви власник бізнесу з автономним живленням, до прикладу, кафе, шиномонтаж, студія краси, і бажаємо додати вашу локацію на карту – потрібно заповнити анкету. Тоді команда ЛУН Місто розмістить її.
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